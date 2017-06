Muradiye ilçesinde göreve yeni başlayan 122 güvenlik korucusu için yemin töreni düzenlendi

Van'ın Muradiye ilçesinde 122 güvenlik korucusu, yemin ederek göreve başladı.

İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından 122 güvenlik korucusu silah başında yemin etti. Törende, Merkez Cami Vaizi Faruk Demir, dua ederek, güvenlik korucularına görevlerinde başarı diledi.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Çelikel, törende yaptığı konuşmada, dimdik duran, eğitim almış, genç güvenlik korucularının yemin törenini gururla izlediğini söyledi.

Ülke üzerinde haince emelleri olanlara karşı mücadelelerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Çelikel, "Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin birliğine, istiklaline ve istikbaline yönelik saldırılar bugün olduğu gibi dün de vardı, fakat dün nasıl o cevabı aldılarsa bugün de alıyorlar. Bundan sonra da gerektiği şekilde almaya devam edecekler. Bu toprakları her türlü terör örgütlerine ve kendilerine maşa olanlara bırakmayacağız. Bunun için kanımızı, canımızı bu topraklara feda etmeye en ön saflarda hazır ve nazır vaziyetteyiz." dedi.

Çelikel, 122 güvenlik korucusunun yemin ederek şerefli ve şanlı üniformayı giymeye hak kazandığını belirterek, bayrak ve devlet içi bu vazifeyi hakkıyla yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.



"Güvenlik güçlerimiz aslanlar gibi mücadele ediyor"

Jandarmanın, polislerin, güvenlik korucularının her konuda aslanlar gibi mücadele ettiğini vurgulayan Çelikel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu topraklarda bayrağımızı, milletimizin birliğini, bütünlüğünü, Cumhuriyetimizin bekasını muhafaza etmek adına hiçbir şeyden, hiçbir koşulda çekinmeyeceğiz, yılmayacağız geri adım atmayacağız ve kararlı bir şekilde duruşumuzu gösterip mücadelemizi sürdüreceğiz. Sizler de artık bundan sonra bu mücadelenin birer ferdi olacaksınız. Bu vazifeyi yerine getirirken, sonuna kadar ne gerekiyorsa yapacağınıza olan inancım tamdır. Kararlılıkla sürdürdüğümüz terörle mücadelemizde FETÖ'süne, PKK'sına, DEAŞ'ına karşı kahramanca mücadelemize devam edeceğiz. Bu süreç içinde ailenizden, çocuğunuzdan, eşinizden, dostunuzdan çevrenizden fedakarlık yapacaksınız ama baki olan devletimizin bekası için milletimizin birliği ve beraberliği için 15 Temmuz'daki, Çanakkale'deki, Kato'daki şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için üstümüze düşeni yapmaya hep beraber gayret edeceğiz."

Törende konuşan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Akyol da yemin eden güvenlik korucularının kutsal değerler için canlarını seve seve feda etmekten çekinmemeleri gerektiğini söyledi. Akyol, "Bilesiniz ki din, vatan, bayrak, namus uğruna can verenler cennetin en güzel bahçelerinde Peygamber Efendimize komşu olacaklardır. Kutsal yemininiz ile şu andan itibaren dinimizin, bayrağımızın, vatanımızın, namusumuzun, cumhuriyetimizin, demokrasimizin, Türkiyemizin yiğit ve fedakar ordusunun bir parçası oldunuz. Allah, baş koyduğunuz yolda mahcup etmesin." diye konuştu.