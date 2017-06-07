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Van'da çatışma! 1 asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü

Van'ın Başkale İlçesi'nde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Çatışmanın sürdüğü bölgede 2 PKK'lı terörist öldürüldü.

Van'da çatışma! 1 asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü

DHA'nın haberine göre; Van'ın Başkale İlçesi'nde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Çatışmanın sürdüğü bölgede 2 PKK'lı terörist öldürüldü.

Başkale'ye 30 kilometre uzaklıktaki Yolmaçayır ve Gedikbaşı mahalleleri arasındaki kırsal alanda bugün sabah saatlerinde operasyonda olan askerlerle, bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre yaralanan 1 asker şehit olurken, 2 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.

 Yaralı uzman çavuş, askeri helikopterle Van YYÜ Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uzman çavuş, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılımayarak şehit oldu. Çatışmanın sürdüğü bölgeye havadan ve karadan takviye birlikler sevk edildi.

ulusalkanal.com.trt


Kaynak: DHA
Etiketler; #terörle mücadele #pkk #başkale #van #şehit
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