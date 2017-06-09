Van'da PKK'lı teröristlerce Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne roketatarlı saldırı düzenlendi.

Van'da PKK'lı teröristlerce Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne roketatarlı saldırı düzenlendi.



Alınan bilgiye göre, teröristler, iftar saatinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne roketatarla saldırdı.



Roketatar mermisi binanın duvarına isabet etti. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.



Terör saldırısı, olayın yaşandığı yerin yakınında Gevaş ve Büyükşehir Belediyesince kurulan iftar çadırındaki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.



Gevaş Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik düzenlenen roketatarlı saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatan güvenlik güçleri, PKK'lı 3 teröristin bir araca binip kaçtığını saptadı.



Bunun üzerine ekipler, Gevaş-Van karayolunda önlem aldı. Durdurulan araçtaki teröristler, yakalanarak gözaltına alındı.





ulusalkanalcom.tr