Van'da FETÖ/PDY operasyonu

Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 öğretmenden 5'i tutuklandı.Kaynak: AA
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan öğretmenler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan 5'i "FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. Bir öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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