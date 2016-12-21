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Van'daki FETÖ/PDY operasyonu

Van'daki FETÖ/PDY operasyonu
Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 öğretmenden 5'i tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan öğretmenler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan 5'i "FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. Bir öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Kaynak: AA
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