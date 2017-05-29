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Van Özalp'ta deprem oldu

Van'ın Özalp ilçesinde 17.57'de yerin 5 kilometre derinliğinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van Özalp'ta deprem oldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Van'ın Özalp ilçesinde deprem oldu.

Saat 17.57'de meydana gelen depremin büyüklüğü için iki farklı açıklama yapıldı.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünün 3,5 olduğunu, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) da 3,2 olduğunu açıkladı.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen deprem ilçede panik yaratmadı.

Bu arada depremle ilgili yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #deprem #özalp #van
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