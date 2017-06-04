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Van'da, son bir ayda PKK'lı 33 terörist etkisiz hale getirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı, Mayıs ayında PKK'lı 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Van'da, son bir ayda PKK'lı 33 terörist etkisiz hale getirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı, Mayıs ayında terör olaylarına yönelik yapılan operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Son bir ayda PKK'lı 33 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, 2 Bixi makineli tüfek, 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 Kanas keskin nişancı tüfeği, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 2 roketatar, 8 av tüfeği ve bir tabanca, AK-47 piyade tüfeğine ait 15 şarjör ile 469 mermi, 264 adet M-16 piyade tüfeği mermisi, 200 Bixi makineli tüfek mermisi, 4 aydınlatma bombası, 2 taarruz el bombası, 4 savunma el bombası ve 6 roketatar mühimmatı, 2 EYP düzeneği, 11 yapay mayın, 3 takım (radyo frekans) EYP alıcı verici anahtar sistemi, bir (radyo frekans) yükseltici, 36 küçük pil, 7 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, 4 piknik tüpü, 102 kilogram kimyasal karışım ve 450 metre kablo ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca 2 gram eroin, 9 kilo 318 gram metamfetamin, 192 litre asit anhidrit, 351 bin 211 paket sigara, bin 821 kilogram çay, 160 kilogram nargile tütünü ile çeşitli malzemeler ele geçirildiği ifade edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #van #terörist
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