Danıştay'dan
Danıştay'dan "ranta" fren
İşte Robin van Persie'ye verilen ceza
İşte Robin van Persie'ye verilen ceza
Bahçeli ve Yıldırım görüşmesi bitti
Bahçeli ve Yıldırım görüşmesi bitti
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması

Varlık Fonu nasıl işletilmeli ?

Uygulandığı ülkelerde büyük başarılar sağlayan varlık fonları, Türkiye'ye uygun mu ? Ulusal Kanal ekonomistlerle bu soruya yanıt arıyor. Dünya genelinde kamucu ağırlıklı ekonomilerin kullandığı Varlık Fonu modeli, Türkiye'de de başarı sağlayabilir. Teori Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kuntay Gücüm'e göre, bunu yolu fonun üretime kaynak ayırmasından geçiyor.

Varlık Fonu nasıl işletilmeli ?
Varlık Fonunun nasıl başarılı olacağı tartışma konusu. 

Dünya genelinde kamucu eğilimli ekonomilerde başarılı olan Varlık Fonları, Türkiye'de de başarılı sağlayabilir, ancak iyi yönetilmesi şartıyla...

Teori Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kuntay Gücüm'e göre, varlık fonları kamu ağırlıklı ekonomilere yönelen ülkelerin yaslandığı bir model.

Dünyanın en büyük ekonomik gücü olan Çin Halk Cumhuriyeti, varlık fonlarını kullanrak yatırım alanını genişletiyor. Çin'in büyük İpek Yolu Projesi'de Varlık fonları ile karşılıyor.

Varlık fonu üretime kaynak yaratırsa başarılı olması kaçınılmaz. Fon yönetimine de bu noktada önemli görevler düşüyor.




Haber : sinan Sungur
Kamera: Bülent Ünal
ulusalkanal.com.tr
Önceki Haber
Sanatta yarım asır bu sergiyle anlatılıyor
Sonraki Haber
Mardin'deki sokağa çıkma yasağı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.