Varlık Fonu nasıl işletilmeli ?

Uygulandığı ülkelerde büyük başarılar sağlayan varlık fonları, Türkiye'ye uygun mu ? Ulusal Kanal ekonomistlerle bu soruya yanıt arıyor. Dünya genelinde kamucu ağırlıklı ekonomilerin kullandığı Varlık Fonu modeli, Türkiye'de de başarı sağlayabilir. Teori Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kuntay Gücüm'e göre, bunu yolu fonun üretime kaynak ayırmasından geçiyor.

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Varlık Fonunun nasıl başarılı olacağı tartışma konusu.



Dünya genelinde kamucu eğilimli ekonomilerde başarılı olan Varlık Fonları, Türkiye'de de başarılı sağlayabilir, ancak iyi yönetilmesi şartıyla...



Teori Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kuntay Gücüm'e göre, varlık fonları kamu ağırlıklı ekonomilere yönelen ülkelerin yaslandığı bir model.



Dünyanın en büyük ekonomik gücü olan Çin Halk Cumhuriyeti, varlık fonlarını kullanrak yatırım alanını genişletiyor. Çin'in büyük İpek Yolu Projesi'de Varlık fonları ile karşılıyor.



Varlık fonu üretime kaynak yaratırsa başarılı olması kaçınılmaz. Fon yönetimine de bu noktada önemli görevler düşüyor.









Haber : sinan Sungur

Kamera: Bülent Ünal

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