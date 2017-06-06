Vatan Partisi, FETÖ ve Genelkurmay Çatı davalarına katılmak için ilgili mahkemelere başvuruda bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Av. Nusret Senem konuyla ilgili Vatan Partisi Genel Merkezinde bir basın açıklamasında bulundu.

Vatan Partisi, FETÖ ve Genelkurmay Çatı davalarına katılmak için ilgili mahkemelere başvuruda bulundu.



Genel Başkan Yardımcısı Av. Nusret Senem konuyla ilgili Vatan Partisi Genel Merkezinde bir basın açıklamasında bulundu.



Senem, şunları söyledi:



Vatan Partisi ve Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek, FETÖ Çatı Davalarına dün katılma talebinde bulundu. Vatan Partisi’ni ve Sayın Perinçek’i Avukat Mehmet Cengiz ve Avukat Nusret Senem yargılamalarda temsil edecektir. FETÖ’nün başta Fethullah Gülen olmak üzere.İstişare Kurulu ve üyelerinin yargılandığı Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesi iddianamesinde belirtildiği gibi;



Ergenekon Davası, FETÖ Terör Örgütü tarafından planlanmıştır.



-Bu soruşturma ve kovuşturma doğrudan FETÖ örgütünün müdahalesiyle yürütülmüştür.



-Ergenekon soruşturmasının ve davasının bir kumpas olduğu ortaya çıkmıştır.



İşbu davada yargılama konusu olan bu fiillerden müvekkil Vatan Partisi’nin ağır zarar gördüğü sabittir.



Genelkurmay Başkanlığı Çatı Davası iddianamesinde ise, “15 Temmuz Darbe girişiminin Vatan Partisi ve Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek’i de hedef aldığı dosyadaki kanıtlardan anlaşılmaktadır. Nitekim Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu iddia edilen sanık Ahmet Özçetin’in 22 Mayıs 2017 günlü duruşmadaki sorgusu sırasında, Mahkeme Başkanınca kendisine yöneltilen soruda da belirtildiği gibi, 23 Temmuz 2016 tarihinde arabasında yapılan aramada bulunan ve hedef alınan kişileri gösteren 26 kişilik listede Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de adı bulunmaktadır. Bu da yargılamaya konu suç örgütünün müvekkil Parti’yi hedef aldığını göstermektedir.”



Darbe soruşturmaları bitmek üzere



15 Temmuz darbe girişiminden sonra, açılan soruşturma ve iddianameler önemli ölçüde tamamlandı. FETÖ ile ilgili mücadele ise, sürüyor / sürecek FETÖ Çatı Davası, Genelkurmay Başkanlığı Çatı Davası, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nın TRT’ye Saldırı Davası, Akıncı Davası, Ömer Halisdemir’in Şehit Edilmesi Davası, Marmaris Davası, Kara Kuvvetleri Kara Havacılık Okulu Davası, İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerdeki darbe girişimi davaları açıldı. FETÖ’cü olduğu iddiasıyla ihraç edilen yargıç ve savcılar ile, Jandarma Genel Komutanlığı’na yapılan saldırı davaları vb.. bir kısım davalar da açılmak üzere.



İddianamelerde 15 Temmuz Darbe Girişiminin faili FETÖ, ABD ve NATO destekli Gladyo örgütü olarak tanımlanmıştır. Bunun maddi kanıtları iddianamelerde bulunmaktadır.



“Kontrollü Darbe” FETÖ’nün algı operasyonudur



Onun için darbeyle ilgili olarak “tiyatro”, “kontrollü darbe” gibi nitelemeler yapmak son derece yanlıştır. Bu algıyı FETÖ bir psikolojik savaş yöntemi olarak 15 Temmuz’dan bu yana sürdürmektedir. Başlayan yargılamalarda da; darbeyi planlayan, uygulayan verdiği emirlerle yüzlerce insanın ölümüne sebep olan, TBMM’nin, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün vb.. kurumların bombalanmasına yol açan FETÖ’nün lider kadrosu “tiyatro”, “kontrollü darbe” algısını duruşmalarda da sürdürüyor.



Bu algı, TSK’yı kurum olarak darbe suçlusu gösteriyor; Amerika ve FETÖ’yü korumayı amaçlıyor.



Darbe hazırlığı kumpas davaları ile başladı



TSK’ya Kumpas soruşturması ve davaları Ergenekon tertibiyle Türkiye’nin gündemine girmişti.



TSK ile birlikte hedef alınan kurumların başında Vatan Partisi (o zamanki adıyla İşçi Partisi) geliyordu. FETÖ, Ergenekon, Balyoz, Casusluk vb.. kumpas davalarıyla TSK’da etkili konumlara kendi adamlarını yerleştirdi. Kurmay kadrolarında hakim hale geldi ve bu sayede 15 Temmuz Darbe girişimini yapabildi.



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