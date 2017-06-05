Iğdır'da, İl Genel Meclisinin Danıştayın kararıyla feshedilmesiyle yapılan seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre AKP 7, HDP 3, MHP de bir aday çıkardı.

Iğdır'da İl Genel Meclisi'nin Danıştayın kararıyla feshedilmesiyle yapılan seçimler tamamlandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre AKP 7, HDP 3, MHP de bir aday çıkardı.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, seçim sonuçlarını Ulusal Kanal'a değerlendirdi.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gültekin, "AKP'nin CHP'nin MHP'nin HDP'nin hiçbir partinin yapmadığı çalışmayı yaptık. Bütün caddelerde biz vardık; bütün evlerin kapılarını biz çaldık. Önümüzdeki dönem mücadele yürütecek çok güçlü bir örgüt ortaya çıktı" diye konuştu. Gültekin HDP'nin eridiğini ifade etti.



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