Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yunus Soner: Andrey Karlov, Türkiye'nin şehididir

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsosloğu'nda metem vardı... Yas nedeniyle iki temsilcilikte de bayraklar yarıya indirildi.
Saldırının ardından Büyükelçilik ve Konsolosluğa taziye ziyaretleri yapıldı. İstanbul Başkonsolosluğunu ilk ziyaret eden isimler AKP Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer İlçe Başkanı ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Mispah Demircan oldu.
Taziye ziyaretleri gün boyunca da devam etti.
Vatan Partisi, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen suikasta büyükelçilik önünden tepki gösterdi.
Vatan Partisi Genel Sekreteri Osman Yılmaz, saldırının hedeflerine dikkat çekti.
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yunus Soner ve İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel de, İstanbul başkonsolosunu ziyaret etti.
Başkonsolos ile görüşen Vatan Partisi heyeti çıkışta bir açıklama yaptı.
Soner, suikastın asla amacına ulaşamayacağını vurguladı.
Önsel de saldırının arkasındaki ülkeyi açıkladı.
68'liler Birliği Vakfı da ziyaretçiler arasındaydı.
Konsolosluğa çelenk bırakarak basın açıklaması yapan Yunus Soner şunları söyledi:
Vatan Partisi heyeti olarak gerçekleştirdiğimiz taziye ziyaretinde İl Başkanımız Erkan Önsel ile taziye defterini imzaladık ve Başkonsolos ile kısa bir görüşme yaptık. Şunu vurgulamak istiyoruz.
Dün akşam Ankara'da bir saldırıda hayatını kaybeden Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov Türk milletinin bir şehididir. Çünkü Andrey Karlov, Türkiye'nin vatan savaşı verdiği, PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadele ettiği günlerde, bize bu savaşta elini uzatan kişidir.
Türkiye ve Rusya'nın teröre karşı birlikte yürttükleri mücadeleye öncülük etmiştir. Bu yüzden en başta bizim şehidimizdir. Türk milleti bunu derinden hissediyor ve yetmişyedi milyon yas içinde.
Türk Rus dostluğuna sıkılan bu kurşun boşa gitmiştir. Türk milleti ve Rus milleti teröre karşı yürüttükleri bu mücadeleyi daha kararlı sürdürecektir. Rus uçağı düşürüldükten sonra, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesinde çok önemli rolü vardır.
Çalışmalarıyla, faaliyetleriyle bize Avrasya'nın yolunu göstermiştir. Bu yüzden Andrey Karlov aynı zamanda bir Avrasya kahramanıdır. Karlov'un anısı önünde saygıyla eğiliyoruz ve burada bir and içiyoruz.
Bu kurşunlar beyhudedir. PKK'lılar, FETÖ'cüler, cihatçılar bu kurşunlardan medet ummasınlar. Bu ülke istikrarsızlığa sürüklenmeyecek. Bu ülke, bu millet, vatan savaşından vazgeçmeyecek. Bu millet Rusya'yı ve diğer komşularını bu savaşta yanına alacak.
Çaresizlik içinde kıvranan, Beşiktaş'ta, Kayseri'de, dün Ankara'da saldırılar düzenleyenlerin hepsi aynıdır. Bunların hepsini yokedeceğiz.
Andrey Karlov'u saygıyla anıyoruz, büyük Rus milletine başsağlığı diliyoruz.
ulusalkanal.com.tr
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Atasini seven kisi - 2 gün önce
bende dün gece Almanya´daki Rusya Federasyonu Baskonsolosluguna email´le basimiz sagolsun mesajini ilettim.