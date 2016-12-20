Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yunus Soner: Andrey Karlov, Türkiye'nin şehididir

Karlov suikastının ardından Rusya büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunda sıkı güvenlik önlemleri vardı. İki kuruma da gün içinde çok sayıda taziye ziyareti yapıldı. Büyükelçilik binası önünde açıklama yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Osman Yılmaz, "Kurşun, Türk Milleti'nin birliğine sıkılmıştır, Karlov, Türk şehididir" dedi

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