Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Iğdır'ı karış karış gezdi, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Bölgenin kalkınmasında yanlış politikalar yürütüldüğünü belirten Perinçek, üretim ekonomisiyle Iğdır'a çözüm olacaklarını vurguladı.

Vatan Partisi, Iğdır'a derman arıyor.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 4 Haziran il genel meclisi şeçimleri için gittiği Iğdır'da şeçim çalışmalarına katıldı.



Perinçek "Iğdır'da birleşelim Türkiye'yi birleştirelim" sloganıyla Iğdır'ın ilçe ve köylerini gezdi.



İlk köy ziyaretini Tuzluca'ya yapan Perinçek, bölgenin önemine değindi.



Bölgenin kalkınmasında yanlış politikalar yürütüldüğünü söyleyen Perinçek, üretim ekonomisiyle Iğdır'a çözüm olacaklarını vurguladı.



Vatan Partisi Lideri köy ziyaretinin ardından partiye yeni üye olanlara rozet taktı. MHP'den ihraç edilen Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın kuzeni de Vatan Partisi'ne üye oldu.



Perinçek, Iğdır Ermeni soykırım anıtını da ziyaret etti.



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