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Vatan Partisi Iğdır'da miting düzenledi

4 Haziran'da Iğdır'da il genel meclisi üyeliği seçimi yapılacak. 11 yeni üyenin belirleneceği seçimlerde Vatan Partisi en büyük aday.

Vatan Partisi Iğdır'da miting düzenledi

4 Haziran'da Iğdır'da il genel meclisi üyeliği seçimi yapılacak. 11 yeni üyenin belirleneceği seçimlerde Vatan Partisi en büyük aday.

Halk oyunları ile başlayan mitinge Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katıldı.

Mitingte konuşan Vatan Partisi Iğdır İl Başkanı Ekrem Çatak, "Buradan başka gidecek yerimiz, vatanımız yoktur. Vatanımıza sahip çıkalım. Bu ancak Vatan Partisi önderliğinde olur" dedi.

Mitingte konuşan Doğu Perinçek şunları söyledi:

Iğdır'ın önemini Türkiye'nin düşmanları da biliyor.

Iğdır'da vatan kalesi kuracağız.

Amerika'nın milletimizi bölmesine izin vermeyeceğiz.

Bölgesel işbirliği ile terörün kökü kazınır.

Komşularla ekonomi ve güvenlik konusunda işbirliği yapılmalı.

Dağlık Karabağ'da işgali kabul etmiyoruz.

Sizin desteğiniz ile halka hizmet eden il genel meclisi oluşturacağız.

Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan seçimi kazanamayacak.

Herkesi özgürleştiren bir yönetim kuracağız.

















Etiketler; #vatan partisi #seçim #Iğdır
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