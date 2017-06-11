Vatan Partisi Rize İl Başkanlığı, Milli Kahraman İpsiz Recep'i ölümünün 89. yıldönümünde Rize sahil parkı anıtı başında andı. Anmaya İl başkanı Salih Öksüz, İkizdere temsilcisi İlhan Muti, Çayeli temsilcisi Mustafa Kemal Kısır ve parti üyeleri katıldı.

Vatan Partisi üyeleri, İpsiz Recep'in anıtına karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu. Burada açıklama yapan Öksüz, ''Vatan Partisi Rize İl Başkanlığı olarak, her yıl olduğu gibi Milli Kahramanımız İpsiz Recep'i anıtı başında anıyoruz. İpsiz Recep'i hepiniz biliyorsunuz bu sebeble büyüklüğünden ve yüce değerinden bahsetmeyeceğim. Kahramanımızın önünde sizlere bazı mesajlar vermek için burdayız. Birinci amacımız bağımsızlığımız için mücadele etmiş kahramanlarımıza saygımızı göstermektir. Diğer bir amacımız, Türk gençliğine atlantik medyası tarafından enjekte edilen sahte kahramanlara karşı, gerçek kahramanlarımızı özendirerek, en büyük erdemlik olan ''Milletine ve insanlığa hizmet etme'' bilincini aşılamaktır. Eskiden halk arasında çoçuğu olanlara ''Vatana millete hayırlı olur inşallah'' diye söylenirdi. Şimdi ise menfaatin için herkesi ez geç, kendinden başka kimseyi düşünme, senmi kurtaracaksın vatanı, diye çoçuklarına öğüt verenler var. Bu yüzden, anne ve babalara büyük görevler düşüyor. Vatanı ve milleti için canını ortaya koyan Milli Kahramanımız İpsiz Recep'in önünden sesleniyoruz: Çoçuklarınızı milli bilinç ve bağımsızlık ruhuyla büyütün. Onlara gerçek kahramanları anlatın. Çoçuklarınızı sisteme kurban etmeyin'' dedi.



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