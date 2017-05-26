Vatan Partisi Latin Amerika Temsilcisi Özgür Uyanık ve Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu üyesi Yunus Soner’den oluşan heyet, Küba’da temaslarını sürdürüyor. Heyet, 24 Mayıs’ta ülkenin iktidarını oluşturan Küba Komünist Partisi (Küba KP) yetkilileri tarafından Merkez Komitesi binasında ağırlandı. Küba KP adına görüşmeye, partinin Merkez Komite üyesi ve Dış İlişkiler Bölümü Başkan Yardımcısı Juan Carlos Marsan Aguilera katıldı. 2 saati aşan görüşmede Vatan Partisi heyeti Türkiye’nin Vatan Savaşı’nı, Türk-Amerikan çatışmasını ve ABD’nin Kürdistan projesini Küba KP’ye ayrıntılı bir şekilde anlattı. Heyet, Fırat Kalkanı harekatının Türkiye ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacağını dile getirdi.

Vatan Partisi Latin Amerika Temsilcisi Özgür Uyanık ve Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu üyesi Yunus Soner’den oluşan heyet, Küba’da temaslarını sürdürüyor.



Heyet, 24 Mayıs’ta ülkenin iktidarını oluşturan Küba Komünist Partisi (Küba KP) yetkilileri tarafından Merkez Komitesi binasında ağırlandı. Küba KP adına görüşmeye, partinin Merkez Komite üyesi ve Dış İlişkiler Bölümü Başkan Yardımcısı Juan Carlos Marsan Aguilera katıldı.



2 saati aşan görüşmede Vatan Partisi heyeti Türkiye’nin Vatan Savaşı’nı, Türk-Amerikan çatışmasını ve ABD’nin Kürdistan projesini Küba KP’ye ayrıntılı bir şekilde anlattı. Heyet, Fırat Kalkanı harekatının Türkiye ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacağını dile getirdi.



KÜBA KP YETKİLİSİ: ‘KÜRDİSTAN’ ABD’NİN ARACI



Küba KP Merkez Komite üyesi Marsan ise, "Kürdistan’ın ABD tarafından bölge ülkelerine karşı bölücü bir girişim olarak kullanıldığı açıktır" dedi.



Vatan Partisi heyetinin katıldığı ve 2 Mayıs’ta düzenlenen uluslararası Küba dayanışma toplantısında konuşan Küba Dışişleri Başkan Yardımcısı da, "ABD Orta Doğu’da etnik farkları bölücülük için kullanıyor" demişti.



TÜRKİYE DÜNYANIN GÜNEYİNE YAKLAŞIYOR



Vatan Partisi heyeti, Türkiye’nin siyasi olarak dünyanın güneyine, tüm mazlum ve gelişmekte olan ülkelerin yanına doğru ilerlediğini vurguladı.



Vatan Partisi’ni Küba ve Latin Amerika’daki gelişmeler hakkında bilgilendiren Küba KP yetkilisi, ülkesinin Batı Asya’da her türlü dış müdahaleye karşı olduğunu, bölgenin kaderini kendisinin belirlemesini savunduklarını söyledi.







VATAN PARTİSİ VE KÜBA KOMÜNİST PARTİSİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ KARARI



Taraflar ekonomik, ticari ve kültürel anlamda işbirliğini geliştirme kararı aldı.



Önceki günlerde de Vatan Partisi heyet üyeleri eski Angola Cumhurbaşkanı’nın eşi için düzenlenen ödül törenine davet edilmiş ve Küba’nın günlük gazetelerine röportaj vermişti.



MEKSİKA ÇALIŞMALARININ DEVAMI



Mart ayında ise Vatan Partisi heyeti, Meksika’da katıldığı uluslararası toplantıda Venezuela ve Arjantin ile birlikte, ABD’nin Batı Asya’da 2. İsrail girişimini kınayan bir bildirgeyi 46 ülke temsilcisine kabul ettirmişti.



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