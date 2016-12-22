Vatan Partisi'nden açıklama

"Türkiye Mart ayında alev alev olacak..." Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in bu sözleri FETÖ tarafından çarpıtılarak darbe yaygarası yaptı. Bu tuzağa da ilk Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz düştü. Ardından peş peşe A Haber, Yeni Şafak Gazetesi, Star Gazetesi... Oysa Perinçek ekonomik gidişatı değerlendiriyordu.

Vatan Partisi, bazı görsel ve yazılı basında yer alan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Ulusal Kanal'daki sözlerine ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada, "Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Ulusal Kanal’da yayınlanan “Ulusal Özel” programında sarf ettiği “Mart ayında Türkiye alev alev olacak” cümlesi konuşmasının bütünlüğünden ayrıştırılarak A haber, Yenişafak, Haber Vaktim, Takvim, Star gibi daha bir çok yayın organı tarafından çarpıtılmış bir şekilde kamuoyuna lanse edilmekte ve Milletimizin kafasında karışıklıklara sebebiyet vermektedir" denildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Basın Mensuplarının Dikkatine,



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Ulusal Kanal’da yayınlanan “Ulusal Özel” programında sarf ettiği “Mart ayında Türkiye alev alev olacak” cümlesi konuşmasının bütünlüğünden ayrıştırılarak A haber, Yenişafak, Haber Vaktim, Takvim, Star gibi daha bir çok yayın organı tarafından çarpıtılmış bir şekilde kamuoyuna lanse edilmekte ve Milletimizin kafasında karışıklıklara sebebiyet vermektedir.



Belirttiğimiz yayın organlarında Doğu Perinçek’in Türkiye’yi tehdit ve tahrik ettiği, iç karışıklıklara sebebiyet vermek istediği söylenerek, gerçek dışı söylemler gerek televizyonlarda gerekse sosyal medyada günden güne yayılmakta ve çarpıtılmaktadır.



Bu haberi yapanların programı izlemediği açıktır. Program izlendiğinde kastedilenin piyasalar olduğu hemen anlaşılacaktır. Daha vahimi bu çarptırmanın ilk olarak sosyal medyada FETÖ'ye yakın hesaplardan yayılması ve haberi yapanların da "kopyala yapıştır" usulüyle haberi bu kaynaklardan alıp kendi kamuoylarını yaymalarıdır.



Türkiye’nin İkinci İstiklal Savaşı verdiği günlerde devletçe ve milletçe topyekun mücadeleyi esas alan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i hedef alan haber ve söylemler öncelikli olarak Türk Milletinin birlik ve bütünlüğünü hedef almaktadır. Amaç; iç cepheyi bölmektir.



Yüksekova’dan Diyarbakır’a, Urfa’dan Antalya ve Ankara’ya kadar yüreği Mehmetçiğimizle ve polisimizle çarpan milletimiz biliyoruz ki bu tarz provokasyonlara taviz vermeyecek, birliğimizi zedelemeye çalışanlara gereken cevabı “tek yürek” olarak verecektir.



Hiçbir yalan, Doğu Perinçek’i; Amerikan emperyalizmine ve onun ülkemizdeki taşeronlarına karşı mücadele etmekten alıkoyamayacaktır.



Bilgilerinize sunarız.



Vatan Partisi Genel Başkanlık Bürosu

Basın Sorumlusu

Seda Anık



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