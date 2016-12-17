Vatan Partisi Öncü Gençlik, kurultayını şehitlere adadı: Hepimiz Türk polisiyiz, Türk askeriyiz

Vatan Partisi’nin gençlik kolu Öncü Gençlik’in 10. Olağan Kurultayı’nın ilk gününe şehitlerin mücadelesini sürdürme kararlılığı damgasını vurdu. Kurultay, 10 Aralık Beşiktaş ve 17 Aralık Kayseri’de hayatını kaybeden yurttaşlarımızla birlikte tüm terörle mücadele şehitlerine adandı. Kurultayda konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Patlayan bombalara devrimle cevap vereceğiz" dedi.

Kurultaya Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce üniversite ve lise öğrencisi katıldı. Konuklar arasında Ankara Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Erkin Etike, Uğur Mumcu’nun ağabeyi Avukat Ceyhan Mumcu, terörle mücadele gazisi Erten Acır, Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcıları Ali İmran Bozdoğan ve Salih Akyüz yer aldı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan ise yolladıkları mesajlarla kurultaya başarılar diledi.







ŞEHİT MEHMETÇİĞE VE POLİSE GENÇLİKTEN SELAM



Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş, açılış konuşmasına Beşiktaş’ta ve Kayseri’de hayatını kaybeden polislere ve askerlere selam göndererek başladı. “Türk milleti etiyle kemiğiyle emperyalistlerden ve onların terör örgütlerinden daha büyüktür. Yaşadığımız olaylar bizi korkutmuyor. Bunlarla Türk gençliğini teslim alabileceğini düşünenler yanılıyorlar. Buradan alkışlarımızla Mehmetçiğimize, polisimize selam yolluyoruz” diyen Aykut Diş’in sözlerinin ardından salonda kuvvetli alkışlar ve “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” sloganı yankılandı.





AYKUT DİŞ: “VİCDANIMIZ 4 YAŞINDAKİ HİDAYET TEKİN’İN VİCDANI”



Aykut Diş, konuşmasına “Türk polisine katil diyen bizden değildir, Mehmetçiğe katil diyen bizden değildir, Türk Ordusu'na işgalci diyen bizden değildir. HDP'ye operasyon yapılıyor diye kuyruğuna basılmış gibi feryat eden, hoca da profesör de olsa bizden değildir. Bizim vicdanımız Türk milletinin vicdanıdır. Bizim vicdanımız evinin önünde oynarken el bombasını oyuncak sanıp havaya uçan 4 yaşındaki Hidayet Tekin'in vicdanıdır. Bizim vicdanımız bütün ailesini PKK terörüne kaybeden Necati Yıldırım'ın vicdanıdır” şeklinde devam etti.







PERİNÇEK: “PATLAYAN BOMBALARA DEVRİMLE CEVAP VERECEĞİZ”



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, konuşmasına “emperyalistlerin patlattıkları bombalara Türk milleti bir devrimle cevap verecektir. Türkiye'yi terörden, tarikatlardan cemaatlerden, FETÖ’den, PKK'dan temizleyerek cevap vereceğiz” ifadeleriyle başladı. Perinçek, “Gelsinler bombalarıyla, tanklarıyla, namlularıyla, hepsini bu topraklarda bir hurda demir bırakarak def olup gideceklerdir. Onlara buradan meydan okuyoruz. Amerika, Türkiye'nin vatan bütünlüğünü sayacak. Dünyada bu vatanı bölebilmiş bir kudret yok, gelmemiş ve gelmeyecek. Atatürk Devrimi'ni yıkarım, Kemalizm'in sonu geldi gibi hayallerden sevdalardan vazgeçecek, vazgeçirteceğiz. Türkiyemizi Atatürk'ün öngördüğü bağımsız, birleşmiş, bütünleşmiş, aydınlık, Ortaçağ kararlılığından temizlenmiş, halkçı, demokratik Türkiye yapacağız.” dedi.







“TÜRKİYE, ATATÜRK GENÇLİĞİ’YLE BÜYÜK KARARA GİDİYOR”



Ayrıca, Perinçek, “Türkiye'nin kardeş Suriye'nin vatan bütünlüğü için, Fırat Kalkanı'yla Amerika İsrail koridoruna girmesi bir devrim işaretidir. Kafesler kırılıyor, zincirler parçalanıyor. Dokunamazsın denilen PKK'ya ve FETÖ'ye dokunuluyor. Türkiye Büyük Karar'a doğru gidiyor. Hangi görüşten ve kökenden olursa olsun, bütün gençliğimizi Atatürk gençliğine kazanacağız. Atatürk'ün ‘ey Türk gençliği’ diye başlayan hitabesinin sonundaki görevlere hazır olduğunuzu görüyorum. O görevleri sonuna kadar götüreceğinizi görüyorum. Bütün Türk milleti, Türk gençliği bunu görecektir. Onun için hepimiz geleceğe güvenle, iyimser olarak bakıyoruz” şeklinde konuştu.







“BU SALDIRILARI TOPYEKÜN MÜCADELEYLE ALT EDECEĞİZ”



Öncü Gençlik 10. Olağan Genel Kurultayı’nda, sabah saatlerinde Kayseri’de yapılan hain terör saldırısı ile ilgili basın açıklaması yapıldı.







Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Türkiye’nin birlikten ve bağımsızlıktan yana girdiği bu büyük rotayı görenler, çaresizce saldırılarına devam ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beşiktaş’ta, bugün Kayseri’de gerçekleşen hain terör saldırıları, öfkemizi büyütüyor. Mehmetçiğimizi ve vatandaşlarımızı taşıyan halk otobüsüne, bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize rahmet, milletimize baş sağlığı diliyoruz. Ancak yüreklerimizin yangını, verdiğimiz vatan savaşında bizi daha çok birleştiriyor, kararlılığımızı perçinliyor!”



Vatan Partili gençler terör örgütlerinden korkmadıklarını belirterek “Buradan, Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Kurultayından, Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversite ve lise öğrencileri adına ilan ediyoruz: Türk milleti, Türk gençliği vatan savunmasında, görevinin başında! Türk milleti, Türk gençliği vatan savunmasında, görevinin başında! Vatan Partisi görevinin başında! Terör örgütlerinden korkmuyoruz! Korkmuyoruz çünkü, milletimizin gücünü biliyoruz. Korkmuyoruz çünkü Mehmetçiğimize, polisimize güveniyoruz. Söz veriyoruz, bu saldırıları topyekün mücadeleyle alt edeceğiz! Vatanı böldürtmeyeceğiz, cumhuriyeti yıktırmayacağız!” diye konuştu.



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