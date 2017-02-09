Vatan Partisi Öncü Gençlik'ten Ortadoğu gazetesi yazarlarına cevap

Vatan Partisi Öncü Gençlik İstanbul İl Başkanı Ersoy İrşi, Doğu Perinçek'i hedef alan Ortadoğu gazetesi yazarlarından Yıldıray Çiçek, Şükrü Alnıaçık, Fikri Atılbaz'a cevap verdi.

Vatan Partisi Öncü Gençlik İstanbul İl Başkanı Ersoy İrşi, Doğu Perinçek'i hedef alan Ortadoğu gazetesi yazarlarından Yıldıray Çiçek, Şükrü Alnıaçık, Fikri Atılbaz'a cevap verdi.



İrşi'nin 'Kılavuzu Rubin olanın kalemi kırılır' başlıklı yazısı şu şekilde:



Devlet Bahçeli’yi hafta başından beri hayli telaşlı görmekteyiz. Kendi partisini halk oylamasında ‘Evet’ demeye ikna edememesi psikolojisini yıpratmış. Devlet Bahçeli de bozulan psikolojisini düzelmek için kendine kılavuz arayışına girmiş ve Rubin’i bulmuştur. Rubin’in amacı bellidir, vatan savaşında Türkiye’nin birliğini sağlamak için mücadele eden Vatan Partisi’ni yıpratmak. Devlet ve millet eliyle emperyalizme karşı yürütülen mücadeleyi baltalamak, Amerikan emperyalizmi ve taşeronu terör örgütlerine karşı mücadelede Vatan Partisi’nin savunduğu siyasetlerin devlet nezdinde etkili olmasıyla oluşan milli birlikteliğe kama sokmak. Bu yüzden ‘’Doğu Perinçek hükümete darbe yapacak’’ gibi yalan ve iftiralara baş vurarak, fitne yaratma uğraşındadır. Devlet Bahçeli’de Rubin’inkılavuzluğunda,telaşla Vatan Partisi’ni hedefine oturtmuştur. Bahçeli’nin telaşla yaptığı açıklanmalarına Ortadoğu Gazetesinin yazarları da eklenerek,Rubin korosunu kurmuş oldular. Bugün Ortadoğu gazetesi yazarlarından Yıldıray Çiçek, Şükrü Alnıaçık, Fikri Atılbaz Vatan Partisi ve lideri Doğu Perinçek’i hedef alan yazılar yazdılar. Yazıların içeriğine bakalım, Türkiye’nin önünde olan problemlere dair çözüm yok. Soğuk Savaş döneminin diliyle yazılmış, milletin kutuplaşmasına hizmet ediyor.



Vatan Partisi’nin Tercihleri



Devlet Bahçeli tercihini açıklamıştı. Daha sonra da Aydınlık hareketinin geçmişine dair iftiralarla, tercihini süsleme gayreti içine girişmişti. Devlet Bahçeli’nin tercihi olduğu gibi, Aydınlık hareketinin de tercihi var. Aydınlık hareketi tercihini daima emperyalizme karşı konum alarak yaptı. 1968’li yıllarda Amerikan emperyalizmine karşı yükselen kitle mücadelesine önderlik etti. 12 Mart Amerikancı darbesinde zindanlarda dahi emperyalizme karşı mücadelesini sürdürdü. 1970’lerin ikinci yarısında Türk milletini emperyalizme karşı mücadelede birleştirmek için sağında, solunda Amerikancılarını milletimize anlattı. Türkiye’yi bölmek isteyen PKK’ya karşı ilk şehitleri verdi. Aydınlıkçıların doğu ve güneydoğu bölgelerindeki yöneticileri PKK tarafından hedef alınarak şehit edildi. Gaziantep’te Zeki Ön, Kahramanmaraş’ta Mehmet Ongan, Tunceli’de Adil Turan, Nazimiye’de Hasan Erkılıç, PKK tarafından şehit edilen Aydınlık hareketinin neferleridir. 1980 darbesinin zindanlarında yine mücadelesini sürdürdü. 1990’lı yıllarla birlikte Türkiye’ye dayatılan milli devletin tasfiyesi ve Amerikan’ın küreselleşme projelerine karşı yine mücadelede en ön cephede yer aldı. Amerika’nın Türkiye’yi teslim almak için Fetö eliyle yaptığı Ergenekon tertibi ile hedef alınan tek parti Vatan Partisi oldu. Türkiye’nin Fetö ile altının oyulması karşı ilk ses yükselten oldu ve Fetö’nün karşısına dikildi. Tertiplere karşı Türk Milletini ayağa kaldırdı, Silivri duvarlarını yıktı. Türk Ordusuna ve vatanseverlere vurulan prangaları kırdı. Türkiye’ye emperyalistler eliyle dayatılan ‘’Ermeni Soykırımı Yalanını’’ tarihin çöplüğüne attı. Türkiye adına AİHM’de zafer kazandı. Vatan Partisi yürüttüğü mücadeleler ile Türkiye’nin Fetö ve PKK ile mücadele etmesinin zemini hazırladı.



Tercih ABD ile Türkiye Arasında



Türkiye’ye içinde bulunduğumuz dönemde Amerika ve taşeronu terör örgütleriyle devletçe ve milletçe mücadele etmektedir. Mehmetçiğimiz, polisimiz Amerikancı teröre karşı göğsünü siper etmektedir. Milletimiz 15 Temmuz’da ve sonrasında şehit eylemlerinde Amerika’ya meydan okumaktadır. Vatan Partisi’nin yürüttüğü mücadele sonuç vermiştir. Türkiye Amerika eliyle bölünmeye, parçalanmaya karşı ayağa kalkmıştır. Vatan Partisinin ve Türk Milletinin tercihi ABD’ye karşı birleşmektir. Bu dönemde Başkanlık dayatmasıyla Türk milletinin birleşmesine kama sokulmaktadır. Milletin egemenliğini yok eden, Türkiye’nin birliğini yıpratan bu sisteme de, Vatan Partisi’nin çağrısı ‘’Hayırda Birleş’’ olmuştur. Emperyalizme karşı mücadelede başarı, bütün milletin seferber edilmesiyle kazanılabilir. Bu Vatan Partisi’nin olduğu gibi milletin büyük kesiminin talebidir. İşte bundan ötürü Bahçeli ve Ortadoğu gazetesi yazarlarının yer aldığı Rubin korosu bir hayli telaşa kapılmıştır. Milletin emperyalizme karşı canla, başla ve birlik içinde mücadele tercihi, Rubin korosunu harekete geçirdi. Milletin birliğini savunan Vatan Partisi’ne saldırıya geçtiler.



Milletin Tercihi Tam Bağımsız Türkiye



Milletimiz tercihi gayet nettir: Amerikancı teröre karşı mücadele ve Türkiye’nin birliğini sağlanması, Bu sebeple Başkanlık eliyle Türkiye’nin bölünmesine, milletin bertaraf edilmesine, gazi meclisin şehit edilmesine hayır!



Bahçeli’nin tercihinin bugün kıymeti harbiyesi yoktur. Millettercihini emperyalizmle mücadele ve birlik içinde Türkiye’den yana yapmıştır. Devlet Bahçeli’de yaptığı Rubin tercihiyle yalnızlaşarak, yok olacaktır ve Türkiye’nin geleceğinde yer almayacaktır. Bahçeli’yi ve korosunu kılavuz aldıkları Rubin’de kurtaramaz. Büyük Türk Milleti emperyalizme karşı mücadelede zaferler kazanarak, Tam Bağımsız Türkiye’yi kuracaktır.



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