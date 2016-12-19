Vatan Partisi, Pendik'te şehitler için 24 saat nöbet tuttu

İstanbul’daki terör saldırısının ardından ayağa kalkan Türk milleti, Kayseri şehitleri için meydanlara çıktı.
Türkiye’nin her köşesinde yurttaşlar, Türk bayrakları ile alanları doldurdu. Çok sayıda eylemin yapıldığı İstanbul’daysa örnek bir mücadele de başlatıldı.
Nöbete ADD, CKD ile Şehit ve Gazi Aileleri Derneği de destek verdi.
24 saatllik nöbet, Pendikliler'den de yoğun destek aldı.
Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, akşam saatlerinde çadırı ziyaret etti.
ABD’ye meydan okuyan Önsel, "biz kazanacağız" dedi.
HABER:DENİZ ADALI-KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusalkanal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.