Vatan Partisi, Pendik'te şehitler için 24 saat nöbet tuttu

Kayseri’de yaşanan terör saldırısı Türk Milleti’ni meydanlara döktü. Türkiye’nin hemen her yerinde teröre karşı yürüyüş ve açıklamalar yapıldı. Birçok eylemin yapıldığı İstanbul’da, örnek olacak bir mücadele başlatıldı. Vatan Partisi Pendik'te Kayseri şehitleri için 24 saat şehide saygı nöbeti tuttu.

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İstanbul’daki terör saldırısının ardından ayağa kalkan Türk milleti, Kayseri şehitleri için meydanlara çıktı.



Türkiye’nin her köşesinde yurttaşlar, Türk bayrakları ile alanları doldurdu. Çok sayıda eylemin yapıldığı İstanbul’daysa örnek bir mücadele de başlatıldı.



Nöbete ADD, CKD ile Şehit ve Gazi Aileleri Derneği de destek verdi.



24 saatllik nöbet, Pendikliler'den de yoğun destek aldı.



Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, akşam saatlerinde çadırı ziyaret etti.



ABD’ye meydan okuyan Önsel, "biz kazanacağız" dedi.



HABER:DENİZ ADALI-KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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