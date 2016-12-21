Vatan Partisi, 'Türkiye'deki Rusyalı Yurttaşlar Koordinasyon Konseyi'ne taziye ziyaretinde bulundu

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesi, Türkiye'de yaşayan Rus vatandaşları da derinden hüzne boğdu. Vatan Partisi yöneticileri, Antalya'da 'Türkiye'deki Rusyalı Yurttaşlar Koordinasyon Konseyi'ne taziye ziyaretinde bulundu.

0 0 0 0

Uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Büyükelçi Karlov için Antalya'da da matem var. Kemer ilçesinde yerleşik yaşayan Rus yurttaşlar Karlov'un ardından, derin üzüntü yaşıyor.



Vatan Partisi Antalya İl Başkanı Ahmet Özbay, 'Türkiye'deki Rusyalı Yurttaşlar Koordinasyon Konseyi Başkanı Nadejda Pelit'e taziye ziyaretinde bulundu.



Saldırının hedefinde Türk-Rus dostluğu olduğuna dikkat çeken Vatan Partisi İl Başkanı, teröre kalıcı çözüm için Rusya ve Suriye ile işbirliği gerektiğini vurguladı.



Türkiye'deki Rusyalı Yurttaşlar Koordinasyon Konseyi Başkanı Nadejda Pelit, büyükelçi suikastini değerlendirdi.









HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY-KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ KOÇAK

ulusalkanal.com.tr