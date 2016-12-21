Vatan Partisi, 'Türkiye'deki Rusyalı Yurttaşlar Koordinasyon Konseyi'ne taziye ziyaretinde bulundu

Uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Büyükelçi Karlov için Antalya'da da matem var. Kemer ilçesinde yerleşik yaşayan Rus yurttaşlar Karlov'un ardından, derin üzüntü yaşıyor.
Vatan Partisi Antalya İl Başkanı Ahmet Özbay, 'Türkiye'deki Rusyalı Yurttaşlar Koordinasyon Konseyi Başkanı Nadejda Pelit'e taziye ziyaretinde bulundu.
Saldırının hedefinde Türk-Rus dostluğu olduğuna dikkat çeken Vatan Partisi İl Başkanı, teröre kalıcı çözüm için Rusya ve Suriye ile işbirliği gerektiğini vurguladı.
Türkiye'deki Rusyalı Yurttaşlar Koordinasyon Konseyi Başkanı Nadejda Pelit, büyükelçi suikastini değerlendirdi.
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ulusalkanal.com.tr
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