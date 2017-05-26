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Vatan Partisi yarın 13.00'te Iğdır'da miting yapacak

Iğdır'da heyecanlı bir bekleyiş var. Vatan Partisi'nin yarın saat 13.00'te Belediye Meydanı'nda yapacağı miting dört gözle bekleniyor. "Ermeni Soykırım Yalanını Bitirdik Iğdır'ın Sorunları da Çözeriz" sloganıyla yapılacak olan mitinge, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek katılacak.

Iğdır'daki İl Genel Meclisi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. AKP, CHP, MHP, Vatan Partisi, Saadet Partisi  ve HDP yarış içinde.

Vatan Partisi Iğdır'da yarın miting yapacak. Genel Başkan Doğu Perinçek'in konuşacağı mitingin sloganı "Ermeni Soykırım Yalanını Bitirdik Iğdır'ın Sorunları da Çözeriz".

Vatandaşlar heyacanlı, mitingi dört gözle bekliyor.

Miting yarın saat 13.00'te Belediye Meydanı'nda yapılacak.

Bir yandan da seçim çalışması sürüyor. Adaylar ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, Tuzluca ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Tuzluca ilçesinden meclis adayı olan Ümit Sarak esnafı hem mitinge çağırdı, hem de esnaftan oy istedi.

HABER-KAMERA:İLYAS GÜMRÜKÇÜ
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #Iğdır
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