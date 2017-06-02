Iğdır'da il genel meclisi üyeliği seçimine iki gün kaldı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Soner Polat Iğdır'ın ilçelerinde vatandaşlarla buluştu, sorunlarını dinledi.

Iğdır'da il Genel Meclisi seçimlerine 2 gün kala Vatan Partisi'nin Iğdır'a çıkarması devam etti.



Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Soner Polat, Aralık, Tuzluca ve Melekli ilçesinde Iğdır halkı ile buluştu.



Halkının sorunlarını dinleyen Polat, Vatan Partisi'nin Iğdır için hazırladığı politikaları anlattı.



Bölge halkının en büyük geçim kaynağı, tarım ve hayvancılık. Hal böyle olunca Emekli Tümamiral Polat, üretim ekonomisinin Iğdır'a kazanacaklarını vurguladı.



4 Haziran il genel meclisi seçiminin önemine değinen Polat, Vatan Partisi'nin şeçimleri kazanmasıyla vatandaşın yanında olacağını kaydetti.



Ulusal Kanal Programcısı deneyimli sunucu Gülgün Feyman'da Iğdır'da kadınlarla buluştu.



​Öte yandan Iğdır'da Vatan Partisi ailesi büyüyor. Bölgenin önemli gazetecilerinden Elnare Uyanık'ta Vatan Partisine katıldı. Rozetini Ulusal Kanal Programcısı Gülgün Feyman taktı.





Haber-Kamera: Ekrem Demir

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