Vatan savaşının okullardaki önderleri kurultayda buluştu

Üniversitelerde vatan savaşına önderlik eden bine yakın gencin katıldığı Vatan Partisi Öncü Gençlik 10'uncu Olağan Kurultayı tamamlandı. İki gün süren Kurultaya, teröre karşı verilen kararlılık mesajları damgasını vurdu. "Vatansever Gençlik Partiyle İleri" sloganıyla yapılan kurultayda, Aykut Diş yeniden Genel Başkan seçildi.

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Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde vatan savaşına önderlik eden bine yakın genç Vatan Partisi Öncü Gençlik 10'uncu Olağan Kurultayı'nda buluştu.



Ankara Anemon Oteli'nde 2 gün süren coşkulu kurultay sona erdi.



Terörle mücadelede kararlılık mesajlarının damga vurduğu kurultayın ana sloganı "Vatansever Gençlik Partiyle İleri" oldu. Gençler kurultayı, Kayseri'de hayatını kaybeden şehitlere adadı.



Yüzlerce delegenin oy kullandığı kurultayda, Aykut Diş güven tazeledi, yeniden Genel Başkan seçildi.



"Gelenekten Geleceğe Öncü Gençlik İleri" temasıyla birçok eski Öncü Gençlik Üyesi de kurultaya katılım sağladı.







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