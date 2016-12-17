Bombalı saldırı yurttaşları ayağa kaldırdı. Vatandaşlar yurt genelinde meydanlara çıktı. "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları atan yüzbinler, terörle mücadelede birlik ve beraberlik mesajları verdi.

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Kayseri 1'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerleri hedef alan saldırının ardından binlerce Kayserili Türk bayrakları ile olay yerine akın etti.



Patlamanın yaşandığı noktadan Valilik binası yürüyen yurttaşlar, Kayseri'de bulunan HDP binasının kapatılmasını istedi.



İzmir’de ise yurttaşlar kahrolsun Amerika sloganlarıyla yüründü.



Vatan Partisi İzmir İl Örgütü Kayseri’de mehmetçiğe yönelik düzenlenen bombalı terör saldırısını protesto etti.



Terör saldırıları Hatay'da da tepkilere neden oldu. İskenderun'da vatandaşlar vatan sana canım veda sloganlarıyla yürüdü.



Kars'ta da yurttaşlar Kayseri ve İstanbul'daki terör saldırına sessiz kalmadı.



Amasya’da toplanan binlerce yurttaş, teröristlere karşı mücadele eden asker ve polisler ziyaret etti, moral verdi.



Rize'de vatandaşlar 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.



Teröre tepkilerin bir başka adresi Sakarya oldu. Atatürk Bulvarı önünde toplanan vatandaşlar, terör saldırılarını kınadı.





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