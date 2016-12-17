CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Vatandaşlar yurt genelinde meydanlara çıktı

Bombalı saldırı yurttaşları ayağa kaldırdı. Vatandaşlar yurt genelinde meydanlara çıktı. "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları atan yüzbinler, terörle mücadelede birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Vatandaşlar yurt genelinde meydanlara çıktı
Kayseri 1'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerleri hedef alan saldırının ardından binlerce Kayserili Türk bayrakları ile olay yerine akın etti.

Patlamanın yaşandığı noktadan Valilik binası yürüyen yurttaşlar, Kayseri'de bulunan HDP binasının kapatılmasını istedi.

İzmir’de ise yurttaşlar kahrolsun Amerika sloganlarıyla yüründü.

Vatan Partisi İzmir İl Örgütü  Kayseri’de mehmetçiğe yönelik düzenlenen bombalı terör saldırısını protesto etti.

Terör saldırıları Hatay'da da tepkilere neden oldu. İskenderun'da vatandaşlar vatan sana canım veda sloganlarıyla yürüdü.

Kars'ta da yurttaşlar Kayseri ve İstanbul'daki terör saldırına sessiz kalmadı. 

Amasya’da toplanan binlerce yurttaş, teröristlere karşı mücadele eden asker ve polisler ziyaret etti, moral verdi. 

Rize'de vatandaşlar 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı. 

Teröre tepkilerin bir başka adresi Sakarya oldu. Atatürk Bulvarı önünde toplanan vatandaşlar, terör saldırılarını kınadı. 


ulusalkanal.com.tr
Önceki Haber
Ünlü yazar Beki İkala Erikli'nin katili tutuklandı
Sonraki Haber
Hain saldırıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.