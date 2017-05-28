Yaklaşık altı yüz öğrencinin devam ettiği Amasya Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin İmam hatip proje lisesine dönüştürülme kararı velileri isyan ettirdi.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini İmam Hatip Proje Lisesine dönüştürmek için karar aldı. Okulun İmam Hatip Proje lisesine dönüştürülme kararı 26 Mayıs 2017 Cuma günü velilerin telefonuna mesaj gönderilerek bildirildi. Atılan mesajda velilerin okula gelip çocuklarını kız meslek, Ticaret lisesi ya da endüstri meslek lisesine göndermeleri için seçim yapmaları istendi. Durumu öğrenen veliler okul önünde toplanarak alınan kararı ve okullarının imam hatip proje lisesine çevrilmesine isyan etti. Çocuklarının yüksek puanlar alarak bu okula geldiğini, başka bir okula göndermek istemediklerini, hiçbir şekilde velilerin bilgisinin almadan baskı ile karar alındığını, bu durumda kız çocuklarını okula göndermeyeceklerini belirten veliler kararın geri çekilmesini istedi. Habere isimlerinin yazılmasını istemeyen veliler çocuklarının adeta bu okuldan sürgün edildiğini, sınavla, yüksek puan alarak bu okulu kazandıklarını, çocuklarının haklarının gasp edildiğinin altını çizdi.



Veli; “Benim tek kızım var, çocukluğundan beri bu okulu istiyordu, sınavda bu okulu kazandı, şimdi bu okuldan alıp kız meslek, ticaret meslek ve endüstri meslek liselerinden birini seçmemizi ve oraya geçmemizi istiyorlar. Benim kızım istese iki sene önce o oklarlı yazar oraya giderdi ama bu okulda okumak istiyor. Bu durumda ben çocuğumu hiçbir okula göndermeyeceğim.” diye isyan etti.



Bir başka veli ise “Her yeri imam hatip lisesiyle, imam hatip ortaokuluyla doldurdular, yetmedi mi, bizim çocuklarımızdan ne istiyorlar? Bizim haklarımızı niye gasp ediyorlar?” diye konuştu.



Bir başka veli “Bir mesajla çocuğumu bu okuldan alıyorlar daha düşük puanla girilen, kimsenin gitmek istemediği okullara veriyorlar. Bizim çocuklarımızın hakkını kim koruyacak, biz bu ülkenin vatandaşı değimliyiz?”



Bir başka veli “Bu okul kapatılarak, yerine imam hatip lisesi açılarak başka bir cemaat mi oluşturuluyor? Çocuğum bu okula gidiyor diye buradan ev almışım, şimdi çocuğum çok uzaktaki okullara sürgün ediliyor. Çocuklarımızın hakları gasp ediliyor, bu memleket bu kadar mı sahipsiz? Referandumdan önce söyledikleri ile şimdi yaptıkları uyuşuyor mu? Bu mu daha güzel yaşamak, bu mu? Yapılan cemaatlerden kurtulmak değil yeni yeni cemaatler yaratmak”



Haber: Mehmet Menekşe

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