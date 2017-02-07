Volkan Demirel hakkında resen soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Volkan Demirel hakkında Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Ülker Sports Arena'da oynanan basketbol maçı sırasında Fenerbahçe taraftarlarına hakaret içerikli olduğu tezahürat yapıldığı iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri arasında oynanan basketbol maçı sırasında, Fenerbahçe taraftarlarına hakaret içerikli tezahürat yaptırdığı iddiasıyla Volkan Demirel hakkında resen soruşturma başlattı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Bürosu, Demirel'in Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Ülker Sports Arena'da yapılan basketbol müsabakası esnasında, Fenerbahçe taraftarlarına hakaret içerikli tezahürat yaptırdığına dair haberler ve eyleme ilişkin videolar bulunduğunu tespit etti.



Savcılık bu kapsamda, Demirel hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi'ne Dair Kanun'un 14. maddesi kapsamında yasal gereği yapılmak üzere Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 160. maddesi uyarıca resen soruşturma açtı.