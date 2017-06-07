Amerika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Washington Büyükelçiliği önünde Türk vatandaşlarına saldıran PKK'lılara yönelik müdahalenin peşini bırakmıyor. Korumaların yargılanmasını isteyen Temsilciler Meclisi, şimdi de kınama kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Washington Büyükelçiliği önünde yaşanan olayların yankısı sürüyor.



Türk büyükelçiliği önünde toplanan PKK'lılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi sırasında Türk vatandaşlarına saldırıp yaralamış, ABD polisi olayı seyretmekle yetinince devreye Türk korumalar girmişti.



Kendi topraklarında pkk'lılara müdahale edilmesini sindiremeyen ABD, olayın peşini bırakmıyor. Korumaların yargılanmasını isteyen ABD, şimdi de kınama kararı aldı.



Dışişleri Komisyonu, korumaların kınanmasını öngören karar tasarısını kabul etmesinin ardından, tasarıya ilişkin yapılan oylamada Türkiye’ye yönelik "kınama kararı" çıktı. Cumhuriyetçi ve Demokrat partili temsilcilerin ortaklaşa hazırlayıp oylamaya sunduğu tasarı, 397 oyla firesiz kabul edildi.



Kararda resmi vize ile ABD’ye giriş yapan koruma görevlilerinin diplomatik dokunulmazlıklarının kaldırılması için ABD Dışişleri Bakanlığı’nın gerekli girişimlerde bulunması isteniyor.





ulusalkanal.com.tr

