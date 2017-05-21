Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında terör örgütü PKK sempatizanları tarafından gerçekleştirilen izinsiz gösteri sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ayten, yaşadıklarını AA'ya anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın salı günkü Washington ziyareti sırasında terör örgütü PKK sempatizanları tarafından gerçekleştirilen izinsiz gösteri sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Necmi Ayten, yaşadıklarını AA'ya anlattı.



Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için bekleyen Türk vatandaşlarının, terör örgütü PKK yandaşları tarafından saldırıya uğradıklarını aktaran Ayten, polisin olayları önlemek için yeterli tedbir almadığını söyledi.



"Polis bir ambulans bile çağırmadı"



Olayların ateşleme noktasının, Türk vatandaşı Alp Kenan Dereci'yi hedef alan megafonlu saldırı olduğunu belirten Ayten, "Amerikan polisinin dikkat etmediği noktalarda boşluk bulunca karşı taraf ilk saldırıyı yaptı." dedi.



Terör örgütü yandaşlarının tahrik ve saldırılarının olayların tırmanmasında etkili olduğuna dikkat çeken Dereci, şöyle konuştu:



"Biz önceki protestolarda bağırıp çağırıp karşılıklı normal protestomuzu yaptık ama işin kavga noktası maalesef o megafonun atılmasından sonra, kanama başladıktan sonra oldu. Yaralanan arkadaşın başından kanlar akıyordu. Orada polis bir ambulans bile çağırmadı. Yaklaşık iki saat kadar ambulansın gelmesini bekledik. Tekrar tekrar polislere gittim, söyledim."



ABD polisinin, Rezidans önündeki izinsiz gösteriye müdahalede yetersiz kaldığına vurgu yapan Ayten, aynı gün Beyaz Saray önünde yapılan karşılıklı gösterilerin polis kontrolü sayesinde olaysız geçtiğini aktardı.



Özellikle bu işi yapmak için oraya gelmiş insanlar



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için Rezidans önüne gelen Türk topluluğu üyelerinin ağır hakaret içeren slogan ve pankartlarla karşı karşıya kaldığını anlatan Ayten, PKK yandaşları hakkında "Özellikle bu işi yapmak için oraya gelmiş insanlar gibi görünüyorlardı." ifadelerini kullandı.



Gözaltı sürecine değinen Ayten, "Kavgaya tam olarak müdahil değildim. Oradaki Türklerin aşırı bir tepki vermesini engellemek için ön planda ve polislerin gözünün önünde olduğumdan, karşı taraftan alınan bir kişinin karşılığında bizden de bir kişinin alınıp olayın yatıştırılması gerektiğini düşünerek beni bir nevi mimlediler açıkçası." şeklinde konuştu.



Olayın medyada yansıtılma biçiminin gerçekle örtüşmediğini belirten Ayten, "A’yı B göstermek Amerika’daki sistemin ve medyanın en belirgin özelliği." dedi.



Ayten, kendisine yöneltilen ağır darp şikayetinin delil yetersizliği göz önüne alınarak mahkemece kabahat düzeyine indirildiğini, bunun üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığını belirtti.



Dereci'yi başından yaralayan PKK yanlısı aranıyor



Salı günkü olaylarda Türk vatandaşı Alp Kenan Dereci'yi başından yaralayan ve saldırının ardından kayıplara karışan Kasım Kurd adlı terör örgütü yandaşının, federal güvenlik güçleri ve Washington polisi tarafından arandığı bildirildi.



Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde 16 Mayıs'ta toplanan PKK yandaşları izinsiz gösteri ve taşkınlık yapmış, çıkan arbedenin ardından Türk vatandaşı Necmi Ayten ve PKK/PYD sempatizanı Jalal Kheirabadi olmak üzere iki kişi gözaltına alınmıştı.



Kheirabadi çıkarıldığı mahkeme tarafından "elektronik takip cihazı" takılarak, 4 Haziran'da görülecek ilk duruşmaya kadar tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Sanığın, Türk Büyükelçiliği binasına yaklaşması da yasaklandı.



Yaşanan olaylarla ilgili Türk Büyükelçiliğinden "Göstericiler, barışçıl bir şekilde cumhurbaşkanlarını selamlamak için bir araya gelen Amerikalı Türk vatandaşlarını, hırçın bir şekilde kışkırtmaya başladı. Amerikalı Türkler, meşru müdafaayla cevap verdi ve bir kişi ciddi şekilde yaralandı. Şiddet olayları ve yaralanma, izinsiz ve kışkırtıcı gösterilerin sonucunda meydana geldi. Umut ediyoruz ki ileride gerekli önlemler alınarak benzeri kışkırtıcı olayların önüne geçilir ve şiddet yaşanmaz." açıklaması yapılmıştı.