Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu'nun İzmir'deki babaevinde yas var

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit düşen Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu'nun babaevine acı haber ulaştı.



Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapan 30 yaşındaki şehit Efiloğlu'nun Karabağlar ilçesi Salih Omurtak Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi.



Haberi alan şehidin inşaat işçisi babası Abdullah ve annesi Mukaddes Efiloğlu, büyük üzüntü yaşadı. Acı haberin duyulması üzerine şehidin evine çok sayıda vatandaş taziyeye geldi.

Şehit Yahya Efiloğlu'nun babaevinin çatısına ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Efiloğlu'nun şehit olmadan kısa süre önce çektirdiği ve kardeşi Muhammet Efiloğlu'na gönderdiği fotoğrafta duvara Mehmet Akif Ersoy'un "Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber/Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber." dizelerine atıfla yazılmış ifadeler dikkat çekti.



"Bir oğlum daha var isterlerse onu da vereceğim"

Evinin önünde taziyeleri kabul eden şehidin babası Abdullah Efiloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatanımız sağ olsun, yapacağımız hiçbir şey yok." dedi.

Oğlu ile son olarak önceki gün akşam telefonla konuştuğunu dile getiren Efiloğlu, "Bir oğlum daha var, isterseler devletimize onu da vereceğim. Ben 55 yaşındayım, gerekirse kendim de gideceğim. Biz bu duyguları yaşıyoruz, benim çocuğum da her zaman aynı duygular içindeydi. Baba 'Şehit olursam beni İzmir'e defnedin" demişti. Önceki akşam kendisi ile telefonda konuşmuştum. Yazın sevdiği kızı istemeye giderek düğün yapmayı planlıyorduk, nasip olmadı." şeklinde konuştu.



"Vasiyetini yerine getireceğiz"

Şehidin kuzeni Ali Efiloğlu da amcasının oğluyla zaman zaman görüştüğünü anlattı.

Telefon görüşmesinde kendisine 'Ağabey bize dua et' dediğini aktaran Efiloğlu, şöyle konuştu:

"Görevini severek yapıyordu. İzine geldiğinde 'Ben şehit olacağım, beni Kadifekale'deki Hava Şehitliği'ne defnedin' diye vasiyette bulunmuştu. Bu isteğini şehadet mertebesinin güzelliği gereği yerine getireceğiz. Aile olarak silah arkadaşlarının yanına defnetmeye karar verdik. İmanlı, inançlı vatanı için görev yapan bir genç olarak yetiştirdik. Şu anda şehitlik mertebesine ulaşmış bulundu. Yüce Mevla'nın mükafatına ulaşırken inşallah bizler de onun yanına komşu oluruz."

Ali Efiloğlu, kuzeninin Özel Kuvvetler bünyesinde sürekli sınır bölgelerinde görev yaptığından dolayı ailesine zaman ayıramayacağı düşüncesiyle evlilik planlarını ertelediğini ifade ederek, "Görevden dönünce kendisinin belirlediği hanım kızımızı istemeye gidecektik ama nasip olmadı. Allah onu meleklerle birlikte kendi katına çekmiş oldu. Şehitlik gibi yüce bir makama erişti." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ üyeleriyle çıkan çatışmada 2 asker şehit düşmüş, 15 asker yaralanmıştı.