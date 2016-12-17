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Yaralı askerlerden Uğur Korkmaz da şehit oldu

- Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan askerlerden istihkam Er Uğur Korkmaz da şehit düştü.

Yaralı askerlerden Uğur Korkmaz da şehit oldu
Çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi yerleşkesi yanında patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan istihkam er Uğur Korkmaz, tedavi gördüğü özel bir hastanede müdahaleye rağmen şehit oldu.

Saldırıda 13 asker şehit düşmüş, aralarında sivillerin de bulunduğu 56 kişi yaralanmıştı. AA
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