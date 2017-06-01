Şırnak'ta Cougar tipi askeri helikopter, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Düşen helikopterde Jandarma'nın ilk kadın komutanı Yarbay Songül Yakut da vardı.

Şırnak'ta Cougar tipi askeri helikopter, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Düşen helikopterde Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 2'si Albay olmak üzere 13 askerimiz şehit oldu. Şehit olan askerlerimizden biri de Jandarma'nın ilk kadın komutanı Yarbay Songül Yakut'tu.



FETÖ kumpası mağduru

Şehit Yarbay FETÖ kumpasıyla mesleğine veda etmek zorunda kalmış, ancak daha sonra hakkını arayarak görevine geri dönmüştü.





ulusalkanal.com.tr

