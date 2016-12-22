Yargıtay'dan Ali İsmail Korkmaz davasıyla ilgili karar

Gezi eylemleri sırasında Eskişehir'de polis dayağı nedeniyle hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz davasında Yargıtay kararını verdi. Yargıtay birinci ceza dairesi, Korkmaz'ı öldürmekle suçlanan 2 polisin de cezalarını onadı. Onama kararıyla birlikte sanık polis Mevlüt Saldoğan'ın 10 yıl 10 ay, Yalçın Akbulut'un da 10 yıllık hapis cezası kesinleşmiş oldu

Eskişehir'de katıldığı gezi eylemleri sırasında üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ı döverek öldürmekle suçlanan 2 polisin hapis cezaları kesinleşti. Sanık Mevlüt Saldoğan 10 yıl 10 ay, diğer sanık Yalçın Akbulut ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Kayseri'de görülen Ali İsmail Korkmaz davasında yargılanan sanık polis Mevlüt Saldoğan'a mahkeme, 10 yıl 10 ay, Yalçın Akbulut'a ise 10 yıl hapis cezası vermişti.



Sanık polislerin ailesi ve avukatları karara itiraz ederek davayı temyiz için Yargıatay'a taşıdı. Yargıtay 1.dairesi tarafından usül yönünden bozulan karar tekrar Kayseri'deki mahkemeye gönderildi.



Kararı yeniden gözden geçiren Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi, eksikleri tamamlayarak dosyayı yeniden Yargıtay'a gönderdi.



Kararı inceleyen Yargıtay, dosya hakkındaki kesin hükmünü verdi. "Kasten adam öldürme suçundan" 10 yıl 10 ay hapis cezası verilen polis Mevlüt Saldoğan ve 10 yıl ceza alan Yalçın Akbulut'un cezaları Yargıtayca onandı. Onama kararıyla birlikte polisler hakkında verilen cezalar da kesinleşmiş oldu.



6'sı tutuklu 8 kişinin yargılandığı davada Yargıtay ayrıca, diğer sanıkların 3 yıl 4 aydan 8 yıla kadar çıkan hapis cezalarını ve 2 polis hakkında da verilen beraat kararlarını da onadı.





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