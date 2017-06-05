Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada cinayetinin soruşturma aşamasında bilirkişilik yapan Levent Yarımel tanık olarak dinlenildi. Emniyet personelinin kayıtlarının 2009 yılında bilerek silindiğini belirten Yarımel, bilerek cinayete göz yumulduğunu kaydetti.

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Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesi ile ilgili görülen davada dönemin polis başmüfettişi Levent Yarımel tanık olarak dinlendi.



İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık dönemin İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, tutuksuz sanıklar Trabzon eski Emniyet Müdürü Reşat Altay, dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, İstanbul eski İstihbarat Müdürü Ahmet İlhan Güler ile istihbaratçı polis memuru Muhittin Zenit hazır bulundu.



Tanık olarak dinlenen Levent Yarımel, 1992 yılından itibaren tutulan ve personelin hangi işlemleri yaptığına ilişkin bilgiyi içeren log kayıtlarının 2009 yılında cinayeti örtbas etmek için bilinçli olarak silindiğini savundu.



Yarımel, ifadesinde cinayate bilerek göz yumulduğunu da sözlerine ekledi.



Mahkeme heyeti, tanık ifadesinin ardından duruşmayı yarına erteledi.





ulusalkanal.com.tr