Iğdır halkı İl Genel Meclis üye seçimi için yarın sandık başına gidecek. Seçime toplam 6 parti giriyor. Peki, yaklaşık 200 bin nüfusa sahip Iğdır'da hangi parti nasıl çalışma yürüttü, kim neler yaptı? İşte Iğdır'daki seçim maratonunda yaşananlar.

Iğdır İl Genel Meclisi, HDP'li üyelerin tutuklanması nedeniyle feshedildi. Kentte 4 Haziran için seçim kararı alındı. Seçim yarışında AKP, CHP, MHP, Vatan Partisi, HDP ve Saadet Partisi var.



50 gün boyunca Iğdır'da yalnızca Vatan Partisi rüzgarı esti.



Iğdır halkı seçimleri deyim yerindeyse Vatan Partisi'nden öğrendi. Bildiriler dağıtıldı, pankartlar asıldı. Partililer ve adaylar yolu olmayan suyu akmayan köyelere kadar gitti, seçim çalışması yürüttü.



Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek de iki gün Iğdır'a gitti, partisinin çalışmalarına katıldı. Köy köy dolaştı, mitinge katıldı.



Vatan Partisi'nin adayları da dikkatleri üzerine çekti. Adayların birçoğu MHP ve AKP'den istifa eden halk önderleri.



Kadınlar çalışmalarda büyük rol aldı. Bazı köylerde Öncü Kadın yönetimleri de kuruldu. Bu sayede yeni üyeler kazanıldı.



Vatan Partisi kentte son olarak yürüyüş düzenlendi.



Yürüyüşte partililer, Şırnak'ta şehit olan askerlerin fotoğraflarını taşıdı.



"Iğdır'ı birleştiren Türkiye'yi birleştirir" diyen Vatan Partisi, araç konvoyu ile gövde gösterisi yaptı.



HABER: LALE DELİDAĞ - KAMERA: EKREM DEMİR-İLYAS GÜMRÜKÇÜ

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