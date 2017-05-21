Yaşar Okuyan’a ciğerini veren Ahmet Şimşek, Gülnihal Yıldırım ile 19 Mayıs akşamı evlendi. Çiftin nikâhına, Yaşar Okuyan’ın eşi Özlem Okuyan ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katıldı.

Yaşar Okuyan’a ciğerini veren Ahmet Şimşek, Gülnihal Yıldırım ile 19 Mayıs akşamı evlendi. Çiftin nikâhına, Yaşar Okuyan’ın eşi Özlem Okuyan ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katıldı.



Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'a ciğerinden parça vererek tedavisini sağlayan Ahmet Şahin, Gülnihal Yıldırım ile 19 Mayıs’ta hayatını birleştirdi. Nikah töreni, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde denize sıfır The Mahall isimli açık hava salonunda oldu. Kocaeli, Gülnihal Yıldırım’ın memleketi olduğu için nikâh adresi olarak seçildi.







Genç çiftin nikâhını Yalova Belediyesi’nin CHP’li başkanı Vefa Salman kıydı. Törene çiftin ailesi ve dostlarının yanı sıra Yaşar Okuyan’ın kızları ile eşi Özlem Okuyan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katıldı.







Partisinin Kocaeli il örgütü ile salona gelen Doğu Perinçek, Özlem Okuyan ile birlikte çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikâhı kıymadan önce konuşan Vefa Salman’ın “Ben çok fazla çocuk sayısına karışmam. Ama kendilerininki gibi iyi yetişmiş 3’ten fazla çocukları olsun isterim” sözleri törene katılanları gülümsetti.



19 MAYIS VURGUSU







Evlilik cüzdanını gelin Gülnihal Yıldırım’a veren Doğu Perinçek’de kısa bir konuşma yaptı. Çiftin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda evleniyor olmasının önemine vurgu yapan Perinçek, “19 Mayıs’ın umuduyla ve gücüyle evlilik cüzdanını gelin hanıma veriyorum” diye konuştu.







Nikâh töreninin ardından çifte mutluluklar dileyen Perinçek, Ankara’da bir başka nikaha yetişmek üzere törenden ayrıldı. Genç çift, törene katılanların masalarına giderek “Hoş geldiniz” dedi. Saat 20.30’da başlayan nikâh töreni gelin ve damadın pasta kesimi ve davete katılan çiftlerin dansıyla 23.00’e kadar devam etti.



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