Yaşar Okuyan Bahçeli’ye seslendi: Biz oradaydık sen neredeydin?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i hedef alan açıklamalarına, geçmişte milliyetçi hareketin önemli isimleri arasında yer alan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'dan geldi.

Geçirdiği ameliyat nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden Aydınlık'a açıklamalarda bulunan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, Bahçeli'ye "Vatan Partisi Yüksekova'da Türk bayraklı miting yaparken sen hangi bahçede gönül avutuyordun" diye sordu. Okuyan'ın açıklamaları şöyle:



SUÇÜSTÜ PANİKLİĞİ

Bahçeli'nin konuşması tam bir suçüstü panikliği ve kapalı kapılar ardındaki görüşmelerin sonucudur. Bu şahıs Türkiye'yi yangın yerine çevirmiş, Türk ordusu harp halindeyken, Türkiye'nin başını her alanda belaya sokan AKP iktidarını ve onun başındaki yönetimi savunabiliyorsa acınacak durumunu ortaya koymaktadır. Yıllar öncesini gündeme getirerek Vatan Partisi'ne ve onun memleket sevdalısı kadrolarına, genel başkanına hakaret etmek Bahçeli'yi kurtarmaz. Bakınız, 48 yıldır hiçbir zaman bizim yanımızda olmayanlar diyor... Ben buradan söylüyorum, sen daha yoktun Yaşar Okuyan oradaydı. Ve soruyorum Bahçeli'ye; 12 Eylül 1980 darbesinden sonra ülkücüler Mamak hapishanelerinde işkenceler görürken bu şahıs neredeydi? 'Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alıyorum' diyen bir adamı ve kendisine 'hürriyeti bile olmayan bir adam' diye hakaret edenlerin yanında olması MHP'yi ve ülkücü hareketi bağlamaz. Olsa olsa Devlet Bahçeli'yi bağlar. 12 Eylül'deki 564 kişilik MHP'li ülkücü kuruluşlar iddianamesi ortadadır. MHP'nin 40 kişilik genel idare kurulu üyesinden şu anda MHP Genel Merkezi'nde, Bahçeli'nin yanında bulunan bir tek kişiyi gösterebilir misiz?



ERGENEKON'DA NEREDEYDİN

Ahmet Türk konusunda bu kadar insancıl davranan Bahçeli, Ergenekon ve Balyoz'da hiçbir şey yapmadı. Sebebi nedir? 7 Haziran seçimlerinde sizin bugün suçlamaya çalıştığınız Doğu Perinçek, devletin bile girmekte zorlandığı Doğu ve Güneydoğu'da özellikle Yüksekova'da Türk bayraklarıyla donatılmış miting yaparken Bahçeli hangi bahçede gönül avutuyordu. Bugün Türkiye'nin bir araya gelme mecburiyeti varken bu yaptığınız ihanetin belgesidir.



MİLLİ MUTABAKAT HÜKÜMETİ

Doğu Perinçek, Milli Mutabakat Hükümeti çağrısı yaparken, sen bu açıklamayla hangi noktada olduğunun farkında değilsin. Türkiye içten ve dıştan saldırılara uğrarken, 'Perinçek'le bir arada olmayacağım' diyorsan Allah senin yolunu açık etsin. Bu ülkede Ali Kemaller varsa Mustafa Kemaller de olacak."





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