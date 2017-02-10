Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesi davasında istenen cezalar belli oldu

Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılandığı davada, 23 sanık hakkında 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

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Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılandığı davada, 23 sanık hakkında 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

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