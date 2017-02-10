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Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesi davasında istenen cezalar belli oldu

Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılandığı davada, 23 sanık hakkında 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesi davasında istenen cezalar belli oldu

Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılandığı davada, 23 sanık hakkında 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yasin börü #dava
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