AKP hükümetinin yaz saati uygulaması, tasarruf değil enerji tüketiminde israfa yol açtı. Elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 düzeyinde rekor artış gösterdi.

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Yaz saati uygulamasının maliyeti açıklandı.



İstatistikler, yaz saati uygulamasının tasarruf sağlamadığını aksine israfa yol açtığını ortaya koydu.



Rakamlara göre, elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 buçuk düzeyinde rekor artış gösterdi.



Elektrik Mühendisleri Odası`nın, elektrik tüketim istatistikleri üzerinden yaptığı çalışmaya göre elektrik tüketiminde son beş yılın en yüksek artışı yaşandı.



Ulusal Kanal’a konuşan Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil çözüme dikkat çekti.







HABER-KAMERA: TANSEV KARA

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