Yazar Beki İkala Erikli'nin katili sağ eliyle ateş ederken sol eliyle de sigara içmiş

‘Melekler ile Yaşamak’ adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli’nin katil zanlısı Sinem K.’nın olay günü yazarın işyerini arayarak ‘Cansu Kara’ sahte ismiyle randevu aldığı ortaya çıktı. Katil zanlısı Sinem K.'nın sağ eliyle ateş ederken sol eliyle de sigara içtiği kameralara yansıdı. Sinem K.'nın intihar notu da bulundu.

İstanbul Beyoğlu, kabataş Ömer Avni Mahallesi İnebolu Çıkmazı’nda bulunan Saadet Apartmanı’nda eski bir danışanı tarafından öldürülen yazar ve yaşam koçu Beki İkala Erikli’nin katil zanlısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği dedektifleri tarafından evine girerken yakalanan Sinem K.’nın olay günü yazarın işyerini sahte isimle arayarak randevu istediği belirlendi.



Yazar Erikli’nin işyerinde olup olmadığını öğrenmek için arayan Sinem K.’nın, kendisini “Cansu Kara” diye tanıtarak randevu aldığı öğrenildi.Yapılan araştırmalarda Sibel K.’nın daha önce de 2 kez kendi ismiyle randevu aldığı ortaya çıktı.

Cinayetle ilgili çok yönlü çalışma yapan polis, olayla ilgili tüm güvenlik kamera görüntülerini elde etti. Görüntülerde oldukça rahat tavırlarla apartmana giren zanlı Sinem K. önce bir kat yukarı çıkıyor.



Habertürk'ün haberine göre, Bu görüntüden hemen sonra merdivenlerden aşağı inen Sinem K., asansör kapısının karşısında bulunan merdiven boşluğunun altına saklanarak beklemeye başlıyor.7-8 dakika burada bekleyen Sinem K., sigarasını yakıyor. Bu sırada yazar Erikli, binaya girerek asansör beklemeye başlıyor. Merdiven boşluğundan çıkan Sinem K., bir an Erikli’yle göz göze geliyor. Ancak onu tanımayan Erikli, arkasını dönünce Sinem K. çantasındaki silahı çıkarıyor. Tüm bunları yaparken elindeki sigarasını bırakmayan zanlı, sağ eliyle ateş ederken, sol eliyle de sigara içmeye devam ediyor. Olayı gerçekleştirdikten sonra apartmandan çıkan zanlı Sinem K. sigarasını içmeye devam ediyor.



İNTİHAR NOTU BIRAKTI



Bir arkadaşının verdiği Erikli’nin kitabını okuduktan sonra 3 kez de seansına gittiğini söyleyen Sinem K. uyurken hep kitaptaki “Enerjinizi boşaltın. Meleklerle konuşun” bölümünü düşündüğünü anlattı. Sinem K. “Ben melek yerine şeytan görüyordum” dedi. Dengesinin bu yüzden altüst olduğunu ileri süren Sinem K.’nın annesinin de “bipolar bozukluğu” tedavisi gördüğü öğrenildi .İfadesine başvurulan anne, “Bir gün önce de Sinem’le hastaneye gittik. Kızıma kaç kez ‘Sen de görün doktora’ dedim. Ama hiç kabul etmedi. Bu yazarın ismini nerede duysa hep küfür eder ve sinirlenirdi” dedi.



Üzerinde intihar notu çıkan Sinem K.’nın olaydan sonra annesinin cep telefonuna da intihar mesajı attığı ortaya çıktı. Attığı mesajlarda intihar edeceğini belirten Sinem K. annesine “Arabayı otoparka bıraktım. Arabanın anahtarını oradan alırsın. Arabayı satarsın babama verme parayı” diye yazdı.



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