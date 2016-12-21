Yedek vekillik için ikna çabası

Başkanlık sistemi içeren Anayasa değişikliği teklifinde yer alan yedek vekilliğin ismi AKP'lilerden gelen itiraz nedeniyle değiştiriliyor. AKP’li vekillerle kahvaltıda bir araya gelen Başbakan Yıldırım, partilileri ikna etmeye çalıştı. Yıldırım’ın "Yedek vekilliğin içeriğini değil ama adının değiştirilmesi için MHP ile konuşalım" dediği belirtildi.

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Meclis'i yetkisiz bırakacak ve başkanlık sistemi içeren Anayasa değişikliği teklifinde ikinci kez değişiklik yapılması gündemde. İlk değişiklik teklif metnine, seçme seçilmeyi düzenleyen 68'inci maddenin yeniden koyulması olmuştu.



İkinci değişiklik ise yedek milletvekilliği uygulaması oldu.



Başbakan Binali Yıldırım, AKP'li vekillerle parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Anayasa kahvaltısında buluştu.



Teklife ilişkin söz alan AKP’liler yedek vekilliği konusunda itirazlarını ve endişelerini dile getirdi. Haber Türk'ün haberine göre, düzenlemeye itiraz eden vekillere yanıt veren Yıldırım, "İçeriği değil ama adını değiştirmeyi MHP ile konuşalım" dedi.



2 buçuk saat süren toplantıda, Anayasa değişikliği teklifinin Anayasa Komisyonu görüşmeleri ve ilerleyen süreçte AKP'nin izleyeceği yol haritası konusunda istişare yapıldı.



Başkanlık teklifi, görüşmeleri Anayasa Komisyonu'nda gergin yapılıyor. İlk toplantıda yer tartışması yaşanırken ikinci toplantıda da usûl tartışması yaşandı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, ilk toplantıda yapılan "AKP'nin teklifi Anayasa'ya aykırı" önergesinin üzerinde 4 CHP'linin söz istediğini, ancak verilmediğini savundu.



Komisyonun AKP'li başkanı Mustafa Şentop ise, oylama yapıldığını ve konunun kapandığını söyledi, "İsteyen vekiller teklifin tümü üzerinde söz alacak. Geniş geniş konuşacağız" dedi.









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