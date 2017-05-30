Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadri Demirel, İstanbul Başakşehir'deki evinde damadı Cemil Karanfil tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Demirel'in ölümüyle ilgili olarak gazetenin internet sitesinde, "Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel’in kızı Esma Karanfil (31), şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Cemil Yavuz Karanfil’le mahkemelik olmuştu. Zaman zaman eşinden şiddet gören Esma Karanfil, babasını arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Kadir Demirel, dün akşam kızı ve damadını barıştırmak için yaşadıkları İstanbul Başakşehir 4. Etap’taki evlerine gitti. Demirel, kızını ve damadını ikna etmeye çalışırken tartışma büyüdü. Cemil Yavuz Karanfil, 56 yaşındaki kayınpederi Kadir Demirel’i karın boşluğundan bıçakladı. Ardından özel bir hastaneye kaldırılan Genel Yayın Yönetmenimiz Kadir Demirel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Hakk’a yürüdü." ifadelerine yer verildi.

Başakşehir'de, tartıştığı damadı tarafından bıçaklanarak öldürülen Yeni Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Başakşehir Yunus Emre Caddesi'ndeki kızı Esma Karanfil'in evine giden gazeteci Kadir Demirel, damadı Cemil Yavuz Karanfil ile tartıştı. Kavgaya dönen tartışmanın ardından Karanfil, yanında bulundurduğu bıçakla kayınpederine saldırdı. Araya giren eşi Esma Karanfil'i de bıçaklayan damat, daha sonra olay yerinden kaçtı.



Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Demirel olay yerinde hayatını kaybederken, Esma Karanfil ise kaldırıldığı Medipol Hastanesi'nde ameliyata alındı.



Kadir Demirel'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Bu arada haberin duyulmasının ardından Kadir Demirel'in eşi Gülseren, oğlu Fatih Demirel, diğer kızı Sümeyye Urhan ile yakınları ve Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi olay yerine geldi.



Olayın gerçekleştiği evin bulunduğu siteye gazetecilerin girişine izin verilmedi.



YENİ AKİT'TEN AÇIKLAMA



Demirel'in ölümüyle ilgili Yeni Akit gazetesinin internet sitesinde şu ifadelere yer verildi:



Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel’in kızı Esma Karanfil (31), şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Cemil Yavuz Karanfil’le mahkemelik olmuştu. Zaman zaman eşinden şiddet gören Esma Karanfil, babasını arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Kadir Demirel, dün akşam kızı ve damadını barıştırmak için yaşadıkları İstanbul Başakşehir 4. Etap’taki evlerine gitti. Demirel, kızını ve damadını ikna etmeye çalışırken tartışma büyüdü. Cemil Yavuz Karanfil, 56 yaşındaki kayınpederi Kadir Demirel’i karın boşluğundan bıçakladı. Ardından özel bir hastaneye kaldırılan Genel Yayın Yönetmenimiz Kadir Demirel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Hakk’a yürüdü.



Cemil Karanfil polise teslim oldu





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