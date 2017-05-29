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Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni öldürüldü!

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadri Demirel, İstanbul Başakşehir'deki evinde damadı Cemil Karanfil tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni öldürüldü!

Başakşehir'de, tartıştığı damadı tarafından bıçaklanarak öldürülen Yeni Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Başakşehir Yunus Emre Caddesi'ndeki kızı Esma Karanfil'in evine giden gazeteci Kadir Demirel, damadı Cemil Yavuz Karanfil ile tartıştı. Kavgaya dönen tartışmanın ardından Karanfil, yanında bulundurduğu bıçakla kayınpederine saldırdı. Araya giren eşi Esma Karanfil'i de bıçaklayan damat, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Demirel olay yerinde hayatını kaybederken, Esma Karanfil ise kaldırıldığı Medipol Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Kadir Demirel'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bu arada haberin duyulmasının ardından Kadir Demirel'in eşi Gülseren, oğlu Fatih Demirel, diğer kızı Sümeyye Urhan ile yakınları ve Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi olay yerine geldi.

Olayın gerçekleştiği evin bulunduğu siteye gazetecilerin girişine izin verilmedi.


Cemil Karanfil polise teslim oldu


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni #Kadir Demirel
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