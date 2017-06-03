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Yeni Akit GYY Kadir Demirel'in kızı konuştu

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, damadı tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Demirel'in kızı Esma K. "Cemil, para kazandıktan sonra çok değişti" dedi

Yeni Akit GYY Kadir Demirel'in kızı konuştu

İstanbul Başakşehir’de geçen pazartesi günü damat dehşeti yaşanmıştı. Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, damadı Cemil K. tarafından öldürülmüştü. Daha önce şiddet uyguladığı eşi Esma K.’yı da yaralayan Cemil K. cinayetin ardından kayıplara karışmıştı.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre asayiş ekipleri, arabasını bıraktıktan sonra motosikletle kaçtığı tespit edilen katil zanlısını yakalayabilmek için güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri inceledi. Yapılan çalışmalarda katil zanlısının olay günü üzerinde 20 bin lira paranın olduğu belirlendi. Polis,, zanlının saklanabileceği düşünülen 18 ayrı adrese baskın düzenledi. Baskınlarda bulunamayan katil zanlısının yakalanmasının an meselesi olduğu belirtildi.

‘PARA ÇOK DEĞİŞTİRDİ’

Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Esma K. önceki gün gözlerini açtı. Biraz kendine gelen Esma, yakınlarına ilk babasını sordu. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis, henüz tam iyileşemeyen Esma’dan olayla ilgili bilgi aldı.

Polise, eve gelen eşinin kendisini tekrar döveceğinden korkması üzerine babasını çağırdığını söyleyen Esma K., “Babam eve geldi. Tartışma yaşandı. Bıçakla saldırdı. Nereye kaçmış olabileceğini bilmiyorum. Ama Cemil, para kazandıktan sonra çok değişti” dedi. Henüz tam iyileşemediği için, resmi ifadesi alınmayan Esma K.’nın verdiği bu bilgiler üzerine de polis soruşturmayı derinleştirdi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #yeni akit #Kadir Demirel
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