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Yeni dönüşüm, yeni mağdurlar

İstanbul'da her gün yeni bir kentsel dönüşüm projesi dolayısıyla da yeni mağdurlar ortaya çıkıyor. Başakşehir Güvercintepe Mahallesi için yaklaşık 2 ay önce alınan kentsel dönüşüm projesine karşı mahalleli tepkili. Belediye tarafından muhattap alınmadıklarını söyleyen vatandaşlar, adil paylaşım ve yerinde dönüşüm istiyor.

Yeni dönüşüm, yeni mağdurlar
İstanbul'da kentsel dönüşüm çilesi bitmek tükenmek bilmiyor.

Fikirtepe, Derbent, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Ayazma ve Güngören'in ardından şimdiki dönüşüm adresi Başakşehir.

Güvercintepe Mahallesi'nde yaklaşık 250 hane bulunuyor. 

Belediye tarafından muhattap alınmadıklarını belirten mahalleli, projeler hazırlanırken halka danışılmasını istiyor.

Bir dernek çatısı altında toplanan yurttaşlar, dönüşüm planlarının iptali için yargıya başvurmaya hazırlanıyor.

Güvercintepe Mahallesi sakinleri yerinde dönüşüm ve adil paylaşım istiyor. 




ulusalkanal.com.tr
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