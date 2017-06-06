TBMM tarafından seçilen 7 üye ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçtiği 4 üyenin yanı sıra Adalet Bakanının başkan, Adalet Bakanlığı Müsteşarının da doğal üye olduğu yeni HSK yarın toplanacak

TBMM tarafından seçilen 7 üye ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçtiği 4 üyenin yanı sıra Adalet Bakanının başkan, Adalet Bakanlığı Müsteşarının da doğal üye olduğu yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yarın göreve başlıyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin kesin sonuçları içeren kararının 28 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından anayasa değişikliğinde yer alan yüksek yargıyla ilgili düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Anayasa değişikliğiyle, 22 üye ve üç daireden oluşan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) yapısı değişti. Düzenlemeyle HSYK'nın adı "Hakimler ve Savcılar Kurulu" oldu. HSK'nın, genel kurul ve iki daire halinde 13 üyeyle çalışması kararlaştırıldı.

Değişiklikten önceki düzenlemede olduğu gibi Adalet Bakanı kurulun başkanı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı da kurulun doğal üyesi sayıldı.



TBMM ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçilen üyeler

Yeni düzenleme gereğince kurulun 7 üyesi TBMM tarafından seçildi. TBMM'nin ilk kez seçtiği HSK üyeleri arasında Yargıtay Genel Sekreteri Yaşar Şimşek, Yargıtay üyeleri Mehmet Ademoğlu, Alp Arslan, Danıştay Üyesi Cafer Ergen, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı Hamit Kocabey yer aldı. Halen HSK üyesi olan Yargıtay Üyesi Arslan ise ikinci kez bu göreve seçilmiş oldu. TBMM'nin seçtiği tek kadın üye ise avukat Songül Yazar oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kurul Başkanvekili Mehmet Yılmaz ile üye Halil Koç'u tekrar HSK üyesi seçti. Erdoğan, ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci'yi de HSK üyesi olarak belirledi.



HSK Başkanvekili ve daire başkanları belirlenecek

TBMM ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından üyelerin seçilmesinin ardından oluşan yeni HSK, yarın göreve başlayacak.

Adalet Bakanı Bozdağ'ın başkanlığında yeni üyelerle gerçekleştirilecek ilk HSK Genel Kurulunda, iki daireye üyelerin dağılımı yapılacak, HSK Başkanvekili ve daire başkanları belirlenecek.