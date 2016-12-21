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Yeniköy'de gemi karaya oturdu

İstanbul Yeniköy'de Starhamony isimli bir gemi karaya oturdu.

Yeniköy'de gemi karaya oturdu

İstanbul Yeniköy'de sabah saat 08.20'de Ukrayna Odessa Limanı'nda harekete ederek Mısır'a giden Panama bandıralı kuru yük gemisi karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde konuyla ilgili yapılan yazılı bir açılama yapılarak, "Saat 08:20'de Panama bayraklı, 18 metre boyundaki, 47.500 mton mısır yüklü Star Harmony adlı gemi, İstanbul Boğazını kuzey - güney yönlü geçişi esnasında, Yeniköy önlerinde karaya oturarak tehlikeye maruz kalmıştır. İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından derhal seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen kurtarma 3 römorkörü ile kıyem 6 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edilmiştir" denildi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #istanbul #sarıyer #yeniköy
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