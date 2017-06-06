Rize'de "Yeşil Yol Projesi" için bölgeye giden iş makineleri yurttaşlar tarafından durdurulmuştu. Eyleme katılan ve hakkında dava açılan 24 kişi hakim karşısına çıktı. Projeye tepki olarak Pazar Adliyesi'nde toplanan bölge halkı da duruşma öncesi horon tepti.

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