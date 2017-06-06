Güle oynaya adliyeye gittiler, hakim karşısına çıkmadan önce horon teptiler.
Yeşil yol projesi başladığı ilk gündem buyana tepki çekmişti. Eylemler sırasında iş makinelerini durduran 24 kişi hakkında dava açılmıştı
Yayla sakinleri dava için Pazar Adliyesi önünde toplandı. Yurttaşlar duruşma öncesi projeye bu kez de horonlarla tepki gösterdi.
24 kişi için "İş ve çalışma hürriyetini ihlal" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü.
Adliye önünde açıklama yapan bölge halkı, doğaya sahip çıkacaklarını söyledi.
ulusalkanal.com.tr
Rize'de "Yeşil Yol Projesi" için bölgeye giden iş makineleri yurttaşlar tarafından durdurulmuştu. Eyleme katılan ve hakkında dava açılan 24 kişi hakim karşısına çıktı. Projeye tepki olarak Pazar Adliyesi'nde toplanan bölge halkı da duruşma öncesi horon tepti.
Güle oynaya adliyeye gittiler, hakim karşısına çıkmadan önce horon teptiler.