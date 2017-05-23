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Yetki sahibine geri verildi

Uluslararası Çalışma Örgütü’nde temsil yetkisini Türk-İş’ten alıp Memur-Sen’e veren AKP iktidarı geri adım attı. Gelen tepkiler üzerine işçileri yine Türk İş’in temsil edeceği açıklandı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay “Zaten 65 senedir biz gidiyorduk. Doğrusu buydu” dedi.

Yetki sahibine geri verildi

Uluslararası Çalışma Örgütü’nde temsil yetkisini Türk-İş’ten alıp Memur-Sen’e veren AKP Hükümeti geri adım attı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu yıl Cenevre’de düzenlenecek 106’ıncı Uluslararası Çalışma Konferansı’nda çalışan kesimi temsil edecek işçi delegesi olarak Memur-Sen’i belirlemişti.

Türk İş ve Türkiye Kamu Sen bu karara sert tepki göstererek konferansa katılmama kararı almıştı.

Gelen tepkiler üzerine AKP geri adım attı, hükümet Uluslararası Çalışma Konferansı’nda Türkiye’de çalışan kesimin yine Türk İş tarafından temsil edileceğini bildirdi.

Kararı değerlendiren Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Zaten 65 senedir biz gidiyorduk. Doğrusu buydu” diye konuştu.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #AKP #çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı #memur-sen
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