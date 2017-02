Yıldırım-Merkel ortak basın toplantısı

"İki taraf için de 18 Mart 2016 tarihli anlaşmanın canlı tutulması gerekiyor"

AA- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye - Avrupa Birliği (AB) anlaşmasına ilişkin olarak Türk tarafında çok şey yapıldığını belirterek, "AB'den o kadar değil. Yunanistan tarafından sahil güvenlik çok iyi bir şekilde işliyor. Mülteci sayısı azaldı ve entegrasyon konusunda da birçok somut adım atıldı. Bu nedenle AB'nin finans katkısını en kısa zamanda sağlaması gerekir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ve Merkel, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Merkel, sözlerine bu zor dönemlerde bu kadar ayrıntılı görüşme olanağı bulmaları nedeniyle mutlu olduğunu belirterek başladı.

Merkel, bugün TBMM’yi gezerken, 15 Temmuz’daki darbe teşebbüsünün tahribatının izlerini ve Türk halkının demokrasi için nasıl siper olduğunu görme fırsatını elde ettiğini dile getirdi. Bundan sonra atılacak siyasi adımlarda ifade, basın özgürlüğü ve güçlerin ayrılığının ne kadar önemli olduğunun dikkate alınması isteklerine ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını ve görüşmeleri sürdüreceklerini ifade eden Merkel, “Görüşmelerimizde terör tehdidi ve İslamcı terörü ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanına da söyledim. Burada Müslümanlara karşı herhangi bir şüphecilik yok, çünkü bu insanlar, insan hayatını yok edip demokrasiyi ortadan kaldırmak istiyorlar. Bu mücadelede birlikteyiz. Irak’ta da Peşmergelerle birlikte bu teröre karşı mücadele ediyoruz. Türkiye’yi destekliyoruz ve burada çok büyük bir yük altında olduğunu biliyoruz.” şeklinde konuştu.

Yıldırım ile PKK’nın terör eylemleri hakkında da konuştuklarını söyleyen Merkel, Almanya’da PKK’yı terör örgütü olarak kabul edildiğini hatırlattı. Merkel, iki ülke içişleri bakanlarının bu konuda temasta olmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Türkiye’de yaşayan 3 milyon Suriyeli mülteciye ilişkin durumu da ele aldıklarını belirten Merkel, “İki taraf için de 18 Mart 2016 tarihli anlaşmanın canlı tutulması gerekiyor.” dedi.

Geçen yıl Gaziantep’e gittiğini hatırlatan Merkel, kendilerinin de bu konuda destek olmak istediğini ve bu çerçevede Almanya olarak her ay 500 mülteciyi kabul etmeye karar verdiklerini vurguladı. Merkel, ekonomi konusunu yoğun şekilde görüşmenin yanı sıra turizm meselesini de ele aldıklarını ifade etti.

“Elbette tehdit ve saldırılar nedeniyle endişe ve sıkıntılar yaşanıyor. Hem havaalanlarında hem tatil bölgelerinde güvenliğin sağlanması için içişleri bakanlarımızın yakın işbirliği içinde olması gerektiğini düşünüyoruz.” diye konuşan Merkel, Alman yatırımcıların yasal açıdan güven içinde olmaları için daha da fazla işbirliği yapılması konularını görüştüklerini söyledi.

Binali Yıldırım ile Kıbrıs konusunu da ele aldıklarını vurgulayan Merkel, bu konuda bir sonuç elde edilmesi gerektiğini ifade ettiklerini belirtti. Merkel, “Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye ve bütün Avrupa Birliği için çok önemli bir konu bu.” dedi.

Konuk başbakan, Irak ve Suriye’deki gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, siyasi gelişmeleri destekleyerek kalıcı çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdi. Merkel her zaman görüş alışverişinde olmak gerektiğini belirttiği konuşmasını, ”Almanya’da yaşayan çok sayıda Türk kökenli kişiler nedeniyle bu işbirliğimizi sürdürme yükümlülüğümüz var, görüş ayrılıklarımız olsa bile.” sözleriyle tamamladı.



"Almanya’da da PKK yasak”

Bir Türk basın mensubunun "AB’ye ne zaman vizesiz seyahat edebileceğim?" sorusuna karşılık Merkel, "Bu yolda çok şey başardık, çok adım atıldı, ilerlemeler kaydedildi, fakat hala üzerinde çalışılması gereken konular var. Örneğin, terörle mücadele yasasının değiştirilmesi konusunda yoğun görüşmeler var. Sayın Başbakanla bu görüşmelerin ilerletilmesi gerektiğini konuştuk. Bu anlaşmanın uygulanması gerektiğini düşündüğümüz için büyük bir ısrarla çalışıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, "Türkiye ile Almanya, NATO’da çok yakın işbirliği içindeler. ABD’nin yeni başkanı Trump’tan beklentileriniz nedir?” sorusunu şöyle cevapladı:

“(ABD ile) Görüşmelerden çıkardığım sonuç şu: Uluslararası terörle mücadele, ABD’nin de bir önceliği. Şu anda başkan görevi yeni devraldı. Detaylı olarak sonraki aşamalarda Suriye’de, Musul’da neler yapılacağını konuşacağız. İşbirliğinde bir devamlılık olacağı kanaatindeyim. Terör ortak bir düşman diyebiliriz. Hiçbir şüphem yok ki yakın bir işbirliği içinde olacağız. Herkes hedef olabilir, bunu görüyoruz. Fakat ABD’nin terörle mücadele konusunda... Bir grubu toplu olarak suçlamak, belli ülkelerden gelen insanları zan altında bırakmak mümkün değil.”

Merkel, terör örgütü PKK ve benzeri örgütlere yönelik Almanya’da mevcut desteğin neden engellenmediğine ilişkin soruya karşılık, Yıldırım ile PKK ve ona bağlı örgütler hakkında konuştuklarını ve bu konuda Almanya’da bağlantılı olan hususları inceleyip, önlem aldıklarını anlattı. “Çünkü Almanya’da da PKK yasak.” diye konuşan Merkel, kanıtları büyük bir hassasiyetle incelediklerini ifade etti.

Merkel, ziyaretinin referandum için destek olarak kullanılacağı yönündeki iddialara karşılık, zor dönemlerde siyasetçilerin birbirleriyle görüşmelerinin son derece önemli olduğunu belirtti. Türk halkının kendi kararını kendi vereceğini düşündüğünü söyleyen Merkel, “Benim bir ziyaretimin halkın kararını etkileyemeyeceğini düşünüyorum.” görüşünü dile getirdi.

Bugün her konuyu ele aldıklarını, her iki tarafın da kabul etmediği hususları birbirine aktardığını söyleyen Merkel, "Ayrıca, görüşmelerimiz bugün tehdit konusunda gerçekleşmedi. En iyi çözümün nasıl olacağını konuştuk. Yapılması gerekenleri görüştük." diye konuştu.

Türkiye-AB anlaşmasına ilişkin olarak da Türk tarafınca çok şey yapıldığını söyleyen Merkel, "AB'den o kadar değil. Yunanistan tarafından sahil güvenlik çok iyi bir şekilde işliyor. Mülteci sayısı azaldı ve entegrasyon konusunda da birçok somut adım atıldı. Bu nedenle AB'nin finans katkısını en kısa zamanda sağlaması gerekir." dedi.