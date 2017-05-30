Başbakan Yıldırım, "Önümüzdeki ay içerisinde 20 bin öğretmenin atamasını yapmış olacağız. Bundan sonra da ihtiyaç olduğunda yine öğretmen atamalarını yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 81 ilden gelen öğretmenlerle iftarda bir araya geldi.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, "Bu girişimin ülkemizde, toplumumuzda meydana getirdiği tahribat ve travma, yıllar boyu devam edecek. Şimdi artık bu alçaklar cezalarını çekecekler ama toplum içerisine ektikleri ayrılık, fitne tohumlarının ayıklanması yıllar alacak." dedi.



"Öğretmenlik mesleğini hak ettiği en güzel yere taşıyacağız"

Öğretmenliği bir kariyer mesleği olarak görüdüklerini ve bu dönüşümü yapacaklarını belirten Yıldırım, "Meslek içi eğitimler ve bir ödül sistemiyle öğretmenlik mesleğini daha üst noktalara, hak ettiği en güzel yere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki ay içerisinde 20 bin öğretmenin atamasını yapmış olacağız. Bundan sonra da ihtiyaç olduğunda yine öğretmen atamalarını yapmaya devam edeceğiz."